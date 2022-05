La UD Almería y el Real Valladolid se quedaron ayer los dos billetes directos a Primera División en la última jornada de Segunda División, un desenlace de infarto que cambió en el descuento de Alcorcón, donde cayó el Eibar (1-0) tras liderar la clasificación durante buena parte de la temporada. El conjunto armero se cruzará en el play off de promoción, mientras que Las Palmas lo hará con el Tenerife en una apasionante eliminatoria de rivalidad canaria.

Zarfino la volvió a liar, pero esta vez fue para compensar a un Almería al que dejó sin ascenso la pasada semana. El Alcorcón, equipo descendido desde hace mucho, se convirtió en juez del ascenso, venciendo a un Eibar que, en el minuto 91 se vio condenado al play off mientras que el Almería se vio catapultado a Primera.

Tanto el cuadro andaluz como el vasco sufrieron al sur de Madrid como cabía esperar. El Almería se vio por debajo dos veces ante el Leganés (2-2) y estuvo obligado a reaccionar. Ely y Sadiq dieron los goles a los de Rubi, pero las paradas de Riesgo en los últimos minutos impedían una victoria obligada de los andaluces hasta que el Eibar cayó en el descuento ante la decepción de los centenares de aficionados armeros que se habían desplazado a la localidad madrileña para arropar a su equipo en el partido decisivo.

El cuadro vasco se llevó el revés de Zarfino en el 91 de Santo Domingo, cuando el empate le valía a los vascos para estar en Primera. El Alcorcón, que empató en Almería la pasada semana, se la hizo aún más gorda a un Eibar que tendrá ahora que recomponerse para el play off ante el Girona. Los catalanes no pasaron del empate (0-0) ante el Burgos, un punto suficiente para no ser superados por el Real Oviedo, y terminan el curso regular sextos.

Mientras, el Valladolid, que no dependía de sí mismo, hizo los deberes en la segunda parte y volvió a Primera un año después tras el fallo de sus rivales por arriba. Weissman, Plata y Aguado golearon (3-0) al Huesca para quedarse el segundo billete directo a Primera, siendo el Almería campeón con los mismos 81 puntos.Además, los cruces por el tercer y último pasaporte a la máxima categoría del fútbol español tendrán una primera ronda de alto voltaje entre Las Palmas y Tenerife. El cuadro de Gran Canaria, más de dos meses sin perder, terminó cuarto con su triunfo (0-1) sobre el Sporting de Gijón y los de La Laguna, con peor dinámica y sensaciones que sus paisanos, cayeron (1-2) ante el Cartagena.