Rafael Nadal, que jugó ayer su segundo partido de exhibición en Hurlingham, aseguró que el objetivo previo a Wimbledon está cumplido, pero que quedan cosas por mejorar. El balear perdió en su segundo partido en Hurlingham contra Felix Auger-Aliassime en el superdesempate del tercer set, después de haber ganado el pasado miércoles a Stanislas Wawrinka en el mismo escenario.

“Han sido dos buenos días, lo de hoy —por ayer— ha sido un buen test ante un gran jugador”, dijo Nadal a pie de pista. “El objetivo está cumplido, jugar un par de partidos aquí. Esta vez Auger-Aliassime ha sido un poco mejor que yo, así que enhorabuena para él. Tengo que seguir trabajando en los días que quedan, pero saco cosas positivas”, añadió.

Nadal debutará el próximo martes contra el argentino Francisco Cerúndolo en la primera ronda de Wimbledon, contra el que no ha jugado nunca en toda su carrera, para lo que seguirá preparándose en los próximos tres días. “Hay que mejorar un poco de todo. Necesito mejorar, pero como siempre. Así es como es nuestra vida. Cada día hay que intentar ser mejor. No he jugado en tres años en esta superficie, así que cada día es un test, una oportunidad para ser mejor. Espero estar listo para el comienzo de la competición”, finalizó el campeón de 22 Grand Slams.

El español había caído contra el canadiense Felix Auger-Aliassime por 7-6 (6), 4-6 y 10-3) tras más de dos horas de encuentro. Sin embargo, sacó sensaciones positivas del partido y es que, además de dos horas necesarias de ritmo en las piernas, no perdió ni una vez el servicio y no concedió ni una pelota de rotura con su saque. Sin embargo, una inoportuna doble falta con 6-6 en el primer tie break le condenó a perder el primer parcial. Se recuperó en el segundo, donde inclinó a Auger-Aliassime con una rotura en el quinto juego, pero cedió en el break final, donde el canadiense estuvo intratable y no permitió que el balear soñara con el triunfo.

Nadal y Auger-Aliassime podrían volver a verse las caras en los cuartos de final de Wimbledon, tal y como deparó ayer el sorteo. El manacorense ya le derrotó esta temporada en Roland Garros en cinco sets. Nadal disputó este encuentro después de entrenarse por la mañana en las instalaciones de Wimbledon durante una hora y media junto al estadounidense Frances Tiafoe. Perdió el set de entrenamiento que jugaron, antes de marcharse a Hurlingham.