Jorge Mendes anima el verano

El agente portugués dueño del emporio Gestifute ha resurgido con fuerza en el mercado tras un par de veranos dedicado a diversificar su negocio. Barcelona, Real Madrid, Atlético, Sevilla o Valencia tienen abiertas negociaciones con el luso para cerrar compras o ventas importantes en este mercado.

Después de varios veranos centrado en diversificar su negocio, Jorge Mendes ha retomado con fuerza su rol de agente futbolístico. El portugués tiene muchos frentes abiertos, negociaciones que afectan a todos los grandes equipos de LaLiga: Real Madrid, Barcelona, Atlético, Sevilla, Valencia… Y, por supuesto, a numerosos clubes de la Premier, Francia e Italia.

Mendes es la salsa de todos los platos este verano y Cristiano Ronaldo es su operación estrella. El delantero no quiere seguir en el Manchester United, que no jugará la Champions, y el agente le busca equipo. Lo ha ofrecido a Barcelona, Real Madrid y Atlético. Su amigo Joan Laporta lo ha descartado tras reforzarse con Lewandowski, Raphinha y el renovado Dembelé. El Madrid ni se lo planteó por más que solo tenga a Benzema, y el Atlético no ha cerrado la puerta.

Cristiano, de rojiblanco

Los colchoneros tienen que cuadrar su balance económico, lastrado por su masa salarial, lo que impide el fichaje de Cristiano. Pero Mendes tiene un plan del que ha informado a Miguel Ángel Gil Marín, con el que mantiene una estrecha relación. Mendes propone que Cristiano llegue con un salario asumible, tras bajarse la mitad del mismo, y ayudaría a facilitar la salida de jugadores del Atlético para cuadrar la operación. Entre esos nombres están Antoine Griezmann y Saúl, jugadores con un salario alto. Cada día que pasa sin que el Atlético descarte la operación es un poco menos complicado que se cierre el fichaje de Cristiano. Por más que la afición se oponga a ello.

En el Bernabéu Mendes entra y sale de las oficinas como si fuera un empleado más. Su amistad con José Ángel Sánchez y Florentino Pérez hace que sea habitual verles despachar juntos. En esta ocasión el nombre que está encima de la mesa es el de Marcos Asensio, por el que los dirigentes blancos han pedido a Mendes, nuevo agente del balear, ofertas para traspasarlo. El jugador no está contento con su rol y termina contrato en 2023 , por lo que el club de Concha Espina quiere sacar algo este verano en un traspaso y así ha informado a Mendes. El agente ha traído una oferta del Milan, pero es insuficiente. Y el Madrid, para ganar tiempo, le ha ofrecido renovar, a lo que el jugador no ha respondido. La intención es que Asensio no se marche la próxima temporada sin dejar algo de dinero en las arcas blancas, tarea que Florentino ha encomendado a Mendes.

En el Barcelona, Laporta y Alemany también le han puesto deberes. Sueñan con fichar a Bernardo Silva, jugador que representa Gestifute, el emporio de Mendes. El futbolista quiere ir al Camp Nou y así se lo ha comunicado a Guardiola, el problema es que antes deben ingresar dinero y todos miran a Frenkie de Jong, cuya salida al Manchester United sería la solución. Laporta afirma ser “optimista” cuando habla del asunto.

Koundé

Pero no solo trabaja con los grandes. El Sevilla está pendiente de cerrar el traspaso de Koundé al Chelsea, lo que producirá un efecto dominó en Nervión, desatascando varias operaciones que están pendiente de ello. Saldrán varios jugadores que dejarán su sitio a futbolistas que esperan cerrar su llegada al Pizjuán. Uno de ellos es Isco, al que también representa Mendes, quien tiene cerrado el fichaje del malagueño por el cuadro que entrena Julen Lopetegui.

Isco, que ha salido del Bernabéu tras temporadas de intrascendencia, fue ofrecido al Barça, que lo rechazó, y se negó a escuchar ofertas del extranjero. Y Lopetegui, con el que vivió su mejor etapa en la selección, lo quiere repescar en Sevilla. Por otra parte, en Valencia Peter Lim llamó a Mendes para que le ayudase a reconstruir su descapitalizada plantilla, de la que además deben salir por imperativo financiero vacas sagradas como Carlos Soler, Gayá o Guedes, jugador representado por el agente luso. Mendes está peinando el mercado para colocar a alguno de sus futbolistas en Mestalla a las órdenes de Gatusso, quien ha pedido un par de refuerzos para echar a andar su aventura en el Turia.