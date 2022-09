Los coruñeses Dava Torres, del Deportivo Liceo, e Ignacio Alabart, del Fútbol Club Barcelona, han sido convocados con España para participar en los World Skate Games de Argentina 2022, el Mundial de hockey sobre patines, que se disputará del 7 al 13 de noviembre. Dava Torres, de 27 años, ha sido internacional en tres ocasiones.

Su compañero en el equipo verdiblanco César Carballeira también tenía opciones de entrar en la lista de Guillem Cabestany, pero finalmente no figura en una convocatoria definitiva con varios exliceístas como Xavi Malián, Toni Pérez o Pau Bargalló. En el Mundial femenino no habrá representación coruñesa, ya que la liceísta María Sanjurjo no está entre las citadas por el seleccionador Ricard Muñoz. Ambos Mundiales se disputarán de manera simultánea en San Juan (Argentina).