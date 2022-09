Luis Enrique se sale con la suya

Se salió con la suya. Una vez más. En medio del griterío que sacude a la selección, Luis Enrique se mantuvo firme en sus principios. Tenía un plan, por mucho que lo camuflara. Dos partidos (Suiza y Portugal), dos alineaciones radicalmente distintas. Y el asturiano, al que se le discute cualquier cosa, pero no se le mueve jamás de sus ideas, se salió con la suya porque ha llevado a España al selecto grupo de las cuatro mejores de Europa.

Ya lo hizo en la final four perdida ante Francia por un gol de Mbappé que ahora, según el reglamento, no sería legal. Lo repitió después en la semifinal de la Eurocopa de Inglaterra perdida en la tanda de penaltis ante Italia, que luego fue la campeona. Y ahora, tras ser zarandeado por Suiza, rescató un triunfo histórico en Braga ante Portugal (no ganaba la roja en tierras lusas y en partido oficial desde hacía 88 años) con un gol de Morata que avala la fiabilidad de sus apuestas.

Cada vez apuestas más arriesgadas (puso a Gavi y le acusaron entonces de provocador) y, al mismo tiempo, más convincentes porque España, desprovista de una estrella de alcance mundial, se ha asentado en la aristocracia europea, con cinco semanas ahora por delante para confeccionar la lista definitiva que acuda al Mundial, el primer Mundial de Luis Enrique, que llegó al cargo tras Rusia-2018 con el despido fulminante y la provisionalidad de Fernando Hierro que acabó de mala manera.

“No tengo la lista del Mundial clara. Va variando continuamente”, dijo el técnico asturiano, indicando que “no nos olvidamos de muchos que nos han acompañado en este proceso. La lista no es de 26, es de 40. La pena es que se me van a quedar jugadores fuera”, añadió. No se puede olvidar que la selección, alcanzada la cima en Suráfrica 2010 cuando se cosió la primera estrella de campeona del mundo, venía de batacazo en batacazo. Fue eliminada en la primera fase del Mundial-2014 de Brasil donde ni defendió la corona de Johannesburgo, eliminada en octavos de final de la Eurocopa 2016 de Francia por Italia, que la despojó de su trono de campeona y echada por Rusia del Mundial-2018, también en octavos de final.

