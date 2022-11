Ibai: “Es el momento de dejar el fútbol”

Ibai Gómez y el Deportivo separan sus caminos. El futbolista vasco, sin apenas protagonismo desde su llegada a Riazor, anunció este martes su retirada del fútbol profesional, al tiempo que el club oficializó su desvinculación tras apenas cuatro meses de blanquiazul. “Mi corazón y mi cabeza me dicen que debo dar un paso a un lado y que es el momento de tomar un camino distinto. Es el momento de dejar el fútbol profesional. Pero nos seguiremos viendo las caras durante muchos años. De eso estoy seguro”, prometió Ibai en un vídeo en el que, emocionado, anunció que cuelga las botas y repasó su trayectoria, agradecido hacia todos los equipos en los que militó, entre ellos el Dépor, uno de los “históricos” por los que pasó. El club coruñés, por su parte, agradeció su trabajo durante su breve etapa en Riazor y comunicó que el futbolista se despedirá del deportivismo en el mediodía de este miércoles, en una rueda de prensa a las 12.00 horas en Abegondo. Su adiós permitirá al Deportivo disponer de un dorsal libre, el siete, de cara a reforzarse en el mercado invernal, ya que hasta este martes tenía todas las licencias cubiertas.

Por complicado que sea, mi cabeza y mi corazón me piden que es momento de contaros algo… pic.twitter.com/0Rqb78NunT — IBAI GÓMEZ (@ibaigomez) 8 de noviembre de 2022

“Este maravilloso deporte me ha regalado algunas de mis noches más mágicas, me ha hecho disfrutar hasta llorar de alegría, pero también de tristeza, de dolor, de incertidumbre, porque el camino nunca es fácil, pero sí emocionante. Recuerdo con muchísimo cariño cada asistencia, cada gol, cada triunfo, cada objetivo cumplido. Se me ponen los pelos de punta. Millones de gracias de corazón por dejarme vivir esta experiencia, por dejarme disfrutar de mi gran pasión”, expresó Ibai, que cierra de esta manera su carrera como profesional tras su discreto paso por el Deportivo, lejos de cumplir con las grandísimas expectativas que generó su inesperado fichaje el pasado verano.

“Fui yo el primero que contacté con el Dépor. Es un club que siempre me llamó la atención. Me parecía el sitio perfecto para resurgir”, argumentaba Ibai el pasado 17 de agosto en su presentación como nuevo futbolista blanquiazul. Tres semanas antes, el 27 de julio, el club sorprendía con el anuncio de su incorporación, en teoría de garantías para el tercer escalón del fútbol nacional. Desde el primer momento se le colgó el cartel de fichaje estrella por su pasado en la Primera División, tanto en el Athletic de Bilbao, sobre todo en su primera etapa, como en el Alavés. Venía dispuesto a reengancharse al fútbol de la mano del Dépor tras su breve paréntesis en el Foolad iraní, sin importarle tener que jugar en la tercera categoría española, pero las cosas no le salieron y no fue capaz de mostrar el nivel que se le presuponía pese a su honradez, humildad y dedicación poniendo todo de su parte.

El bilbaíno, que el viernes cumplirá 33 años, llegó para ser diferencial en Primera RFEF, en teoría como un refuerzo de relumbrón para las bandas con el que compensar las salidas de William de Camargo y Carlos Doncel. Sin embargo, su papel de blanquiazul ha sido testimonial. Solo participó en siete partidos, dos de ellos como titular, ante Pontevedra y Celta B, para sumar en total únicamente 184 minutos.

Desde la llegada de Óscar Cano perdió aún más protagonismo. El andaluz le dio cinco minutos contra el Linares en su estreno como entrenador del Dépor, los últimos del vasco en activo. Luego lo dejó fuera de la convocatoria por decisión técnica ante el Castilla, en el banquillo frente al Sanse y volvió a dejarlo fuera de la lista para Algeciras el pasado fin de semana.

Vía libre al mercado invernal

El Deportivo cubrió todas las licencias disponibles, 24, el último día del mercado veraniego con la rescisión a última hora de Héctor Hernández y la contratación de Max Svensson y Pablo Martínez. No había fichas libres de cara al mercado invernal, una ventana que ahora se abre con la salida de Ibai Gómez.

El club tratará de cerrar más de una incorporación, para lo cual deberá liberar más dorsales que el siete que queda vacante con el adiós del vasco. Sin Ibai solo quedan dos jugadores específicos para la banda, Víctor Narro y Yeremay Hernández, por lo que ese perfil es una de las necesidades a cubrir por el Deportivo en enero.