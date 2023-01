Conforme se acerca la segunda parte de la temporada, en la que se juegan los títulos como el de la Copa del Rey, que se vivirá en Badalona de aquí en poco más de dos semanas, va creciendo la sensación de que las piezas no acaban de encajar en el Barça y que el tiempo corre en su contra. Sí, va sacando adelante los partidos el equipo de Jasikevicius, con más o menos solvencia, pero nunca acaba de enseñar todo su potencial y en algunos sufre lo que no está escrito, como ocurrió este martes ante el Maccabi, ante el que logró un triunfo más que agónico (83-78).

El encuentro frente a los iraelíes, de los peores como visitante en este curso, no es una cuestión puntual. El Barça no da con la tecla después de volver a reconstruirse este verano con seis incorporaciones y suma tres derrotas en sus últimos cinco partidos en casa, un balance preocupante para un proyecto que no acaba de despegar.

El momento de Mirotic es sintomático de la situación que vive el equipo. La estrella azulgrana no acaba de remontar tras su lesión. Lejos de su mejor forma, aparece mucho más terrenal para alguien que debe ser diferencial. Se movió en bajos porcentajes (11 puntos con 3 de 11 en tiro) e incluso inseguro en el manejo del balón (cuatro pérdidas). Su cara en cancha lo dice todo. Lo peor es que no es el único. Hay un buen puñado de jugadores que no suman de forma regular. Kuric está desaparecido. Sanli no acaba de funcionar, como tampoco lo hace Tobey. Hasta Kalinic y Da Silva parece que se han contagiado y colocan al equipo en una dinámica muy discreta.

Mantuvo ese tono irregular el Barça desde el inicio y se movió a arreones, con subidas de tensión (llegó a atesorar 11 puntos, 39-28, m. 17), pero también con bajadas inesperadas que permitieron al Maccabi anotar con facilidad, en especial Jalen Adams, un dolor de cabeza para la defensa barcelonista. Privado de Laprovittola, que cometió dos rápidas faltas y tuvo que irse al banquillo, y sobre todo de la aportación de Mirotic, que falló sus seis lanzamientos y se quedó sin anotar en el primer tiempo, el Barça apareció ofuscado en ataque. Se mostró como un equipo vulgar y vivió de las acciones individuales de Satoransky y también de Higgins, clave en la remontada final, aunque eso le sirvió para irse al descanso con una ventaja mínima (41-37).

Fase de espesura

Metido en esa dinámica negativa, el Barça cayó en la reanudación en una fase de espesura, mientras el Maccabi crecía en confianza, enganchado al acierto de Baldwin y Hilliard, dos jugadores que dieron un paso adelante por la lesión del base de la selección española Lorenzo Brown. Treinta puntos anotó el conjunto israelí en el cuarto y eso le permitió construir ventajas de hasta 10 puntos (57-67) ante un rival totalmente desconcertado, que se agarró a la inspiración puntual de Jokubaitis para no condenarse (62-67, m. 30).

Como suele ocurrir en situaciones límite, el Barça volcó todo su esfuerzo en defensa y esa apuesta le permitió igualar la intensidad del Maccabi e ir creciendo en confianza a través de varias acciones consecutivas de tres puntos de Jokubatis, Mirotic y Higgins, principales responsables del parcial favorable de los azulgranas de 14-0 (68-74 a 82-74) con el que propiciaron un vuelco inesperado en el marcador y cerraron un triunfo más que trabajado.