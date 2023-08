Helena García empieza a prepararse para el gran desafío de este verano, que será el Campeonato de Europa júnior de taekwondo que se disputará en Tallín (Estonia) a partir del 26 de agosto. Para llegar en las mejores condiciones posibles, la coruñesa participa esta semana en Murcia en una concentración con la selección española. Un buen resultado en la cita continental supondría poner un gran broche a la temporada en la que a nivel nacional logró el triplete al proclamarse campeona de España júnior, sub 21 y absoluta en la categoría de 68 kilos. La deportista del DBK ya logró el bronce en el Europeo júnior la temporada pasada y espera elevar el botín. No será su última cita importante de 2023 porque a finales del año también ha sido convocada para disputar el Campeonato de Europa sub 21.