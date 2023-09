El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, fue el protagonista durante el día de ayer como pregonero de las fiestas de la localidad madrileña de Majadahonda, en honor al Santísimo Cristo de los Remedios.

Tras tomar la palabra en el balcón del Ayuntamiento y obsequiar a la alcaldesa Lola Moreno con una camiseta del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo se pronunció sobre lo sucedido entre Luis Rubiales y Jenni Hermoso en los micrófonos de 'COPE': "No sé quién tiene que pedir perdón, no estoy ni en el cuerpo de Rubiales ni en el de Jenni Hermoso. No sé quién tiene que pedir perdón a quién, y si se lo tiene que pedir Rubiales a Jenni, se lo tendrá que pedir. Si no se lo ha pedido ya, se lo pedirá dentro de poco, creo que tiene que ser así. Pero vamos, a mí ni me preocupa ni me importa, personalmente no tengo nada que decir".

Las palabras del presidente del Atlético de Madrid no dejaron indiferente a nadie. En cierto modo, recordaron a las polémicas declaraciones de Dani Carvajal que ponían en duda que Jenni Hermoso fuera la víctima de lo sucedido con Luis Rubiales.

Ante estas declaraciones de Enrique Cerezo, la ex guardameta del club colchonero, Hedvig Lindahl, no tardó en reaccionar en redes: "¡Preocupante! ¿Es su punto de vista o los valores del equipo? Me alegro de que el Atlético Femenino mostrara un claro apoyo a Jenni Hermoso, pero esto no transmite un buen mensaje", aseguró la ex guardameta rojiblanca.

Worrying! Is this his point of view or the values of the club? Glad @AtletiFemenino clearly showed support for @Jennihermoso but this does not send a good message. https://t.co/dDHkviGLwm — Hedvig Lindahl (@hedvig_lindahl) September 13, 2023

Tras pronunciarse sobre el 'Caso Rubiales', Cerezo también valoró en declaraciones a 'COPE' la salida de Yannick Carrasco en el pasado mercado de fichajes. Aunque el belga era una pieza clave en el esquema de Simeone, no dudó en hacer las maletas con destino a Arabia Saudí. "Ha hecho bien en marcharse. El contrato que le ofrecían era 10 veces mayor y yo hubiera hecho lo mismo", apuntó el presidente del Atlético de Madrid.