La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ascendió en julio de 2019 a Segunda B al FC Andorra, propiedad del entonces jugador del FC Barcelona Gerard Piqué, cuando ya existía desde el 5 de abril del mismo año un preacuerdo firmado entre el entonces presidente del organismo federativo, Luis Rubiales, y la firma Sela Sport Company Limited para que la Supercopa se celebrara en Arabia Saudí.

La adjudicación de la plaza al FC Andorra fue contestada por la Comisión de Clubes de Tercera y Segunda División (ProLiga), que recurrió al Consejo Superior de Deportes (CSD) la resolución por la que el FC Andorra ocupaba la plaza del CF Reus en Segunda División B. Esta asociación consideró que la RFEF había interpretado de manera errónea el Reglamento General, pues se basó en el artículo 194, que a su juicio excluía la opción de que la plaza vacante fuera a parar a un club recién ascendido a Tercera, caso del FC Andorra, que jamás llegó a disputar esa categoría, saltando dos de golpe: de Primera Catalana a Segunda B. Tras confirmar el CSD la decisión de Rubiales, ProLiga renunció a acudir a la vía judicial, por lo que la decisión de la Federación se convirtió en firme.

El documento denominado "Cláusulas Esenciales", al que ha tenido acceso El Periódico de España, de Prensa Ibérica, especifica que la compañía saudí actuaba "en nombre y representación de la Autoridad General de Deportes del Reino de Arabia Saudí". También apunta que los honorarios que recibiría la RFEF serían de 28,5 millones de euros. Sin embargo, la empresa saudí podía reducir el pago en 5 millones en caso de que el Real Madrid o el Barça no se clasificaran para la competición.

"Pleno efecto"

El precontrato incluye una cláusula que especifica que estas "cláusulas esenciales" suponían el colofón de todas las negociaciones mantenidas hasta ese momento, abril de 2019. Este precontrato, que debía ser ratificado por las autoridades saudíes, tendrían "pleno efecto y vigor hasta que las partes redacten y firmen el acuerdo" definitivo. Hace unos días, el exjefe de gabinete y tío del dimitido presidente de la RFEF, Juan Rubiales, aseguró que su sobrino y Piqué habían viajado en secreto a Londres a firmar un "precontrato" para llevar la Supercopa a Arabia Saudí, sin especificar en qué fecha se produjo ese encuentro.

Las informaciones y grabaciones publicadas por El Confidencial ponen de manifiesto que Piqué desempeñó un papel relevante en el acuerdo entre la federación de Rubiales y las autoridades del país asiático, que fue ratificado finalmente en un contrato fechado el 11 de septiembre de 2019 y por el que su empresa cobró de Arabia Saudí 24 millones de euros en concepto de comisión. Este documento, que está incluido en el sumario sobre la venta de los derechos de la Supercopa a Arabia Saudí que instruye la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), incluía como comisionista a la empresa Kosmos Football SL, propiedad del exjugador blaugrana.

"Depósito vacante"

Precisamente, las cuentas bancarias de la firma Kosmos Football SL documentan que el 26 de julio de 2019 esta compañía abonó 452.000 euros a la RFEF por el "depósito vacante 2/B del FC Andorra", según consta en un informe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Anticorrupción de 1 de septiembre de 2022. También en este caso una grabación de una conversación entre Rubiales y el exjugador del Barça, publicada por El Confidencial, evidencian que el dueño del FC Andorra desde diciembre de 2018 se había dirigido al presidente de la federación para reclamarle información: "Ha salido un comunicado diciendo que en tres días hay un plazo para tratar de comprar [la plaza del Reus] a quien quiera, etc. Simplemente para que me expliques un poco cómo va y cómo lo ves, para que me informes un poco de todo. Gracias, crack".

El Reus iba a jugar esa temporada en Segunda B después de que un impago general de nóminas forzara su expulsión de la Segunda División a mediados de la temporada anterior, la 2018/19. El conjunto tarraconense dejó de jugar y la temporada se cerró con 21 equipos en competición. Aunque tenía derecho, tras su descenso administrativo, a jugar en Segunda el curso 2019/20, las posibilidades de que en efecto lo hiciera eran desde el invierno casi nulas, dado que el Reus debía depositar un aval de 200.000 euros cuando llevaba meses sin poder pagar una sola nómina.

La polémica por la plaza del Reus

La RFEF, como tiende a hacer históricamente en estos casos, decidió poner precio a la plaza vacante, los mencionados 452.000 euros. Ese provocó que clubes como más derechos deportivos para el ascenso (según el reglamento general de la RFEF), como el Hospitalet, entonces vigente campeón de la Tercera catalana no pudieran optar a cubrir esa plaza libre.

La resolución del descenso administrativo a Tercera del Reus fue firmada por el secretario general de la RFEF (entonces y ahora) Andreu Camps. El club catalán recurrió dicha decisión al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), quien dio la razón al Reus por una cuestión procesal, al considerar que la RFEF no le permitió "la posibilidad de alegar y justificar lo que a su derecho conviniese" antes de tomar la decisión.

La RFEF recurrió el fallo del TAD a la justicia ordinaria, que en 2021 avaló el descenso del Reus a Tercera, al considerar que la no presentación del aval suponía una causa de inegibilidad para jugar en Segunda B. El pasado mes de marzo, el caso se cerró, dando validez a la decisión de la RFEF, después de que la Audiencia Nacional rechazara el recurso de apelación formulado por la Abogacía del Estado.

Los ingresos de Piqué y Rubiales

La misma cuenta bancaria que Piqué utilizó para pagar la plaza a la federación para el FC Andorra sirvió para que la firma del exjugador del FC Barcelona ingresara desde el 18 de diciembre de 2019 un total de 11.999.000 euros de la empresa saudí Sela. También Rubiales obtuvo un importante beneficio del contrato con el país árabe, pues a partir de 2020 (previo acuerdo favorable de la asamblea) la parte variable de su salario pasó a depender de los ingresos totales de la RFEF y no solo de los vinculados a patrocinios.

Su declaración de la Renta pone de manifiesto que el expresidente del organismo federativo tuvo en 2019 unos rendimientos del trabajo de 458.655 euros por 955.078 euros en 2020, tal y cómo adelantó esta redacción.

El Periódico de España, de Prensa Ibérica, ha reclamado al FC Andorra, a la empresa de Piqué y a la RFEF su versión de los hechos sin obtener una respuesta. No obstante, los implicados en los hechos han defendido en todo momento la legalidad del ascenso del club propiedad del exjugador del Barça.