España volverá a vivir un Mundial de fútbol, pero Riazor no lo tendrá tan sencillo. La confirmación de que la candidatura de España, Portugal y Marruecos es la única aspirante a organizar el torneo en 2030 después de la decisión de la FIFA de "repartirlo" con la de Uruguay, Paraguay y Argentina provocará un considerable recorte en el número de partidos a disputar en territorio español. A Coruña es una de las candidaturas que puede verse afectadas por este cambio de escenario.

A la espera de que se definan las escogidas a lo largo de 2024, solamente estarían confirmadas Madrid (Santiago Bernabéu y Metropolitano), Barcelona (Camp Nou y Cornellá-El Prat) y Sevilla (La Cartuja); contando además el coliseo madridista con la gran final. Según avanza el diario MARCA, se da por "seguro" que el País Vasco contaría con partidos, aunque no define si serían en Bilbao (San Mamés), San Sebastián (Anoeta) o ambos.

Sin embargo, quedarían descartados estadios, según esta información, como el de Riazor junto a Balaídos (Vigo), El Molinón (Gijón), Nuevo Mestalla (Valencia), Nueva Condomina (Murcia), La Rosaleda (Málaga) y el Estadio Gran Canaria (Las Palmas).

Recientemente también se anunciaba el adiós en esta carrera de La Romareda después de que el Real Zaragoza no recibiera el aval financiero necesario para su reforma.

Crónica de un casi imposible

La candidatura ibérica ha ido cambiando notablemente sus expectativas a lo largo del tiempo. Solo Portugal tuvo claro desde el inicio que contaría con dos sedes y tres estadios (los dos principales de Lisboa y el de O Dragao). Cuando en septiembre se confirmó la inclusión de Ucrania, se adelantó que este país contaría únicamente con dos sedes para un grupo y en ningún caso supondrían un perjuicio para las españolas. Esa conexión ucraniana se daría posteriormente como imposible.

Sin embargo, la incorporación de Marruecos sí obligaba a cambiar el reparto inicial de ciudades organizadoras. El país cuenta con seis recintos de más de 45.000 asientos de capacidad en Tánger, Rabat, Casablanca, Agadir, Marrakech y Fez. Aunque en las últimas semanas se han filtrado mapas en los que se le otorgan hasta siete sedes, parece garantizado que al menos cuenten con cuatro o cinco para acoger a dos grupos y rondas eliminatorias.

El planteamiento inicial de la RFEF era de contar con once estadios en España. Entre ellos se daban por seguros al Camp Nou, Santiago Bernabéu, Metropolitano, La Cartuja, Nuevo Mestalla, San Mamés y Cornellá-El Prat al contar con todos los requisitos necesarios sin necesidad de nuevas reformas. En esos momentos, pese a las dificultades de Riazor para alcanzar ciertas especificaciones, especialmente la del aforo (al principio 40.000 asientos, elevados después a 45.000), se entendía como muy probable una sede en Galicia por la proximidad con Portugal.

Respuesta de la RFEF

El proceso de selección de las sedes españolas ha ido variando las fechas previstas. Y además todas las candidaturas se organizaron antes de que estallase la crisis que ha llevado a la dimisión de Luis Rubiales y a un periodo de transición que debería culminar en los primeros meses de 2024 con la elección de un nuevo presidente federativo. Todavía en tiempos de Rubiales, desde la Real Federación Española de Fútbol rechazaban que la inclusión de Marruecos fuese a alterar el reparto previo de sedes para España, que se mantendría en once. Al mismo tiempo, recordaban que Galicia no tenía ninguna sede asignada por lo que no la perdería.

Esa versión fue recogida en el primer comunicado publicado en su página web al respecto el 15 de marzo. Sin embargo, en una versión posterior se eliminaba esa información —que no ha vuelto a ser confirmada en público— para no volver a hacer referencia al reparto de sedes.

El proyecto de A Coruña

A Coruña es una de las ciudades españolas candidatas a ser sedes del máximo evento del planeta fútbol. El pasado mes de abril una comisión de seguimiento de la Federación visitó la ciudad y todas sus instalaciones, entre ellas el propio estadio de Riazor. Desde Las Rozas le pidieron concreciones al Concello tras haberse postulado y tras haber resentado un proyecto de reforma de Riazor.

Si acabase siendo una de las seleccionadas, algo poco probable, el Concello tendría que llevar a cabo una reforma y ampliación del estadio municipal de Riazor con el objetivo ineludible de dar capacidad a unos 45.000 espectadores. En la actualidad, cuenta con 32.490 asientos, lo que supondría construir un nuevo anillo superior en el recinto.

El coste del proyecto de ampliación, según informó el Ayuntamiento en su día, alcanzaría los 60 millones de euros, una inversión casi ocho veces superior a la renovación de las cubiertas del estadio, última gran intervención en el recinto. En la financiación de la renovación, el Gobierno local participarán “diferentes administraciones”, sin descartar la “colaboración público-privada”.

Decisión salomónica

Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, confirmó en una rueda de prensa que se ha celebrado en la sede de la institución del fútbol sudamericano, en Asunción (Paraguay), que "el partido inaugural del Mundial 2030 se celebrará en Argentina, Paraguay y Uruguay (con tres partidos inaugurales) y luego se trasladará a España, Portugal y Marruecos”.

Claudio ‘Chiqui’ Tapia, vicepresidente de CONMEBOL y presidente de la AFA, ratificó esa decisión: “Era imposible conseguir los votos y el dinero para lograr la organización de este Mundial y se ha conseguido que los tres países podamos ser sede en un evento tan significado como su etapa inaugural”.

La propuesta de España, Portugal y Marruecos se había consolidado tras la retirada de Arabia Saudí de la combinación con Grecia y Egipto para convertirse en la primera Copa del Mundo que se disputaría en tres continentes a la vez (Asia-Europa-África). La inclusión de Marruecos en la candidatura ibérica dividía el voto africano y la fusión con la candidatura sudamérica conserva ese componente global que curiosamente se descartaba al principio, cuando se hablaba de un Mundial 2030 más compacto que el que se disputará en 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.

En todo caso, todo apunta a que los aficionados gallegos tendrán que desplazarse a otras ciudades, con Oporto como destino más próximo.