Mario López, actual responsable de la gestión deportiva del Lointek Gernika, está siendo investigado por “agresión sexual continuada a una menor”, según El País. López fue entrenador durante dos décadas de su actual club y exseleccionador de formación de la FEB. De acuerdo a la información publicada, los hechos se remontan a 1998.

Ocurrieron de manera continua durante tres años, comenzando cuando la víctima tenía 13 años y él 31. “Una penetración anal y felaciones incontables”, señala el texto. La denuncia se interpuso en junio de 2022, 21 años después de lo sucedido. Actualmente, se encuentra a la espera del auto de procesamiento.

Cuando sucedieron los hechos, la víctima estudiaba y jugaba al baloncesto en el colegio Allende Salazar de Gernika, donde la entrenaba Mario López. También la dirigió en el Lointek Gernika. El investigado estuvo al frente de las selecciones femeninas sub 16, sub 18 y sub 19. Después de un año de baja. López había regresado al club, ahora con cargo en los despachos.

“El Gernika ha tenido constancia en el día de hoy de una resolución de la Federación Española de Baloncesto sobre un procedimiento judicial abierto sobre una persona vinculada al club. Es la primera constancia que tiene el club. Aclarar que en ningún momento hasta ahora ha tenido conocimiento oficialmente de ninguna investigación abierta”, ha expresado la entidad en un comunicado.

“El único organismo que pone en conocimiento de los hechos al club es la FEB. Dicha entidad acaba de dictar una resolución, la cual el club acata inmediatamente. En todo momento ha cumplido con la normativa vigente. Estamos adscritos a todos los protocolos vigentes y ante cualquier procedimiento, actúa con la mayor inmediatez, como en este caso, tal y como dictan los protocolos establecidos. El club tiene todos los certificados de antecedentes penales de las personas vinculadas al club al día y se ha desvinculado de la persona investigada”, añade.

Uno de los documentos en las diligencias de la investigación habla de “atentados contra su libertad sexual, los cuales aumentaron en intensidad” dentro de un “contexto de superioridad del investigado respecto a la víctima por razón de edad y posición, incluyendo actos de violencia física”.