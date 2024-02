El futuro de Kroos: el Real Madrid sospecha de su participación en la Eurocopa y él no quiere ser "el próximo Modric"

En las oficinas del Real Madrid hay algo que preocupa más que la llegada de Kylian Mbappé al Bernabéu: la decisión de Toni Kroos sobre su renovación. El alemán ha comentado públicamente que no tiene decidido aún qué hará y en el club saben que no se trata de una estrategia para condicionar una futura negociación. Simplemente, es que Toni es así.

Un Ancelotti "inoportuno"

El centrocampista anda dando vueltas a algo que su entrenador Carlo Ancelotti comentó en rueda de prensa al ser preguntado por la decisión del teutón: “Yo creo que uno tiene que parar cuando está en lo más alto, pero tiene que elegir él. Si me preguntas por Kroos, este puede ser el año que ha dado un rendimiento más alto o lo puede ser el que viene. Porque desde que comenzó a jugar siempre ha mantenido el mismo rendimiento. Tiene un rendimiento alto durante toda su carrera. Pero soy de los que piensan que los futbolistas tienen que parar en un momento alto de su carrera. Como los entrenadores”.

En las oficinas del club estas palabras no han llegado a molestar, pero se las califica de “inoportunas, porque no ayudan”. El Madrid le ha trasladado al jugador su deseo de que siga porque Florentino Pérez, José Ángel Sánchez y Juni Calafat saben que la pérdida de Kroos supondría un serio problema para el equipo, que no tiene otro jugador de su perfil en la plantilla. Toni, a sus 34 años, está rindiendo a un nivel excelente esta temporada en la que el nuevo dibujo táctico le favorece. Al estar más arropado por jugadores de enorme despliegue físico como Tchouaméni, Camavinga o Valverde, eso le permite centrarse más en la elaboración y liberarse de tareas más exigentes en lo físico.

Después de años jugando junto a Casemiro y Luka Modric, el brasileño se marchó a Inglaterra en busca de nuevos desafíos, y el croata se debate entre irse a Arabia Saudí a seguir jugando un par de temporadas más con un contrato multimillonario, o integrarse en la estructura técnica del Madrid junto a Ancelotti. Lo que parece claro es que será la última temporada de Luka sobre el césped del Bernabéu. Y eso dará a Kroos aún más protagonismo al quedarse como único veterano de la medular blanca.

La Eurocopa y su "fichaje" por 60 millones

En el club hay un aspecto que inquieta. Kroos ha confirmado que jugará la Eurocopa con Alemania. Y eso tiene dos lecturas. La primera es que si decide jugarla, podría estar pensando en colgar las botas tras jugar ese torneo en su país ante su familia y amigos. La otra, la "oficial", es que si la juega será para despedirse de la Mannschaft y hacer el último servicio al Real Madrid renovando por un año más, como le pide el vestuario, el club y la afición. Salir al mercado a fichar a un jugador de la jerarquía de Kroos supondría al club, según sus propias estimaciones, pagar un traspaso que ronde los 60-80 millones de euros. Por eso consideran que su renovación sería el mejor fichaje posible para un mediocampo en el que el alemán tutela además el relevo generacional.

Los más optimistas sobre su permanencia en las oficinas del Bernabéu se aferran a que hasta Birgit Kämmer, la madre del jugador, ha manifestado que espera que “Toni acepte la propuesta de renovación del Real Madrid para hacer felices a Ancelotti y a sus compañeros”. Y ahí Carletto recogió el guante advirtiendo que “hay que respetar siempre a los padres”. El técnico tiene una relación especial con Kroos, porque es el jugador que desempeña el rol de centrocampista puro que él desempeñaba en el Milan.

El italiano ha querido quitarle presión al jugador, apuntando que “es una decisión que Toni tomará en el tiempo justo y de la mejor manera”. Pero el tiempo corre en su contra, sobre todo si de verdad está valorando jugar la Eurocopa en su país con su selección, porque el calendario solo cuenta con una ventana más de partidos internacionales, la que se jugará en marzo. En el vestuario y en el club se decantan por pensar que Kroos aún se ve con fuerzas para seguir siendo importante en la plantilla una temporada más. Porque el quid de la cuestión no es cómo acabe esta, que lo hará, sin duda, en uno de los mejores momentos de su carrera. La clave es si aguantará para mantener el nivel la que viene, porque Kroos lo que no quiere es verse relegado a la situación por la que atraviesa esta temporada su amigo Modric.