Ayuso da la sorpresa en la Tirreno-Adriático

Sacarle un segundo de ventaja a Filippo Ganna y 22 nada menos que a Jonas Vingegaard no es algo que esté al alcance de muchos en una contrarreloj. Sólo un auténtico valor de este nuevo ciclismo, donde los jóvenes no se arrugan y que se llama Juan Ayuso, 21 años, es capaz de hacerlo. Estamos en época de abrir la caja de bombones y que aparezca en cualquier momento un envoltorio con el nombre de uno de los dos jóvenes españoles capaces de no asustarse y plantarle cara a los seis fantásticos que en cualquier terreno azotan al resto de rivales.

Uno es Juan Ayuso, ganador ayer de la contrarreloj inicial de la Tirreno-Adriático y, por lo tanto, líder de la carrera italiana organizada por el Giro. El otro es Carlos Rodríguez que ya fue capaz en julio del año pasado, en el teatro del Tour de Francia, de derrotar a Vingegaard y a Tadej Pogacar en una de las citas principales de los Alpes.

Los seis fantásticos del ciclismo actual se llaman Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel y Wout van Aert. Y una plaza para incorporarse a este exclusivo club se vende muy cara, casi imposible obtener un pase VIP para compartir mesa con ellos. Pero Ayuso, poco a poco, se va afirmando como una de las estrellas actuales. Nacido en Barcelona y criado en Atlanta es hijo de una familia vallisoletana afincada en Calp. Él vive en Andorra y esta temporada ya lleva dos victorias, ya que el mes pasado se impuso en la Faun Ardèche Classic.

Algunas estrellas que disputan la Tirreno-Adriático, que como la París-Niza finaliza el domingo, prefirieron partir en la fase inicial de la contrarreloj porque sabían que conforme avanzaba el día crecía la fuerza del viento. Así, Vingegaard salió el tercer corredor, sin referencias, aunque mostrando al mundo ciclista el nuevo casco de la especialidad, estilo Darth Vader, que llevará esta temporada.Y sí que se esforzó, no como en A Coruña en la etapa inaugural de O Gran Camiño, que por el temporal de viento y lluvia que azotó ese día la ciudad no contó para la general que el danés ganó de calle al ser el ganador de las otras tres etapas, la última también recortada por el mal tiempo.

Ayuso tampoco quiso esperar al final y realizó una contrarreloj fantástica. Ni Ganna, el extraordinario contrarrelojista italiano, fue capaz de batirle, aunque al competir de los últimos estuvo más perjudicado por el aire, que soplo con fuerza según avanzaba la tarde.

En una carrera de una semana, 22 segundos para un ciclista que cuenta para la general podrían resultar claves en la clasificación final. Pero Vingegaard es mucho Vingegaard y Ayuso tendrá que sudar mucho para conseguir batirlo, aunque confianza y valor no le faltan. Esta temporada debutará en el Tour de Francia como compañero de Pogacar. Gozará de libertad, pero el estado de forma del esloveno, que llegará a Francia tras correr el Giro, será clave en el papel de Ayuso en la ronda francesa.

París-Niza

Mientras tanto, en la París-Niza la segunda etapa estuvo marcada por la tranquilidad, aunque con algunas caídas. Posiblemente era de las ocho jornadas programadas la más fácil, sin apenas obstáculos orográficos, así que los favoritos, principalmente Primoz Roglic y Remco Evenepoel, aparcaron la batalla para futuros días; por ejemplo, hoy, con la contrarreloj por equipos. Ganó al esprint el ciclista neerlandés Arvid de Kleijn, del Tudor, el equipo propiedad de Fabian Cancellara. Gracias a las bonificaciones, el corredor neozelandés Laurence Pithie (Groupama) se aupó con el primer jersey amarillo.