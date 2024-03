Esperando a Cole Brauer en A Coruña

¿Cómo reaccionarías si tu hija de 29 años, que no llega a los 160 centímetros de altura ni a los 50 kilos peso, te dice que se va a dar la vuelta al mundo en barco y en solitario? Kim y David, los padres de la estadounidense Cole Brauer, cuentan las horas que quedan para que su hija regrese a A Coruña, una llegada prevista para mañana entre las 12.00 y las 16.00 horas —para asistir como público hay que registrarse en la web de la Global Solo Challenge—. Seguramente a ellos no les pilló de imprevisto ni su atrevimiento ni su gesta, quizás sí la fama que ha alcanzado, rozando ya los 450.000 seguidores en Instagram, entre ellos algunas celebridades de su país. Ellos prefieren seguir en un segundo plano, discretos, aunque la cara de Kim le delate, la misma sonrisa compartida con su hija. “Yo solo quiero tenerla ya en casa”, dice mientras David habla con algunos de los compatriotas que se han desplazado a la ciudad para ser testigos de su hazaña. “Ella es bastante más valiente que yo”, les confiesa.

Han mantenido el contacto, no obstante, durante toda la travesía. “Están muy unidos. Hablaban todos los días por videollamada o por mensajes”, explica Brendan Scanlon, su jefe de proyecto, que también está ya en A Coruña y hoy se espera que llegue el resto del equipo, unas treinta personas entre amigos, familiares y técnicos. “Su madre y yo también hablamos con mucha frecuencia. Ellas están muy unidas y si xxxx no conseguía ponerse en contacto con el barco, me llamaba a mí por si había pasado algo”, añade y confiesa que la comunicación a veces también era a la inversa: “Cuando llegas a conocer tan bien a alguien como yo a Cole, sabes cuando está melancólica o le pasa algo, entonces yo me ponía en contacto con sus amigas o con su madre para que le mandaran un mensaje. Lo que hiciera falta para mantenerla motivada”.

Ahora, a menos de 48 horas de llegar a la meta, las emociones se agolpan y los nervios van creciendo. Ya no queda nada y todos saben que están a punto de presenciar algo histórico. Por lo que es ya Cole Brauer y por lo que será. A Coruña verá nacer una estrella.

Última noche de la travesía alrededor del mundo

En las instalaciones de Marina Coruña todo está preparado para recibir a Cole Brauer. Será mañana, entre el mediodía y primera hora de la tarde, por lo que afronta su última noche en el océano. La estadounidense será la segunda de la Global Solo Challenge en entrar en la meta. El primero ya fue hace poco más de una semana el francés Phillippe Delamare, que también estará en A Coruña en la llegada de su compañera. “Nosotros también queremos homenajear a Phillippe porque ha sido un magnífico ganador, ha hecho la vuelta al mundo perfecta”, dicen desde el equipo de Cole Brauer. La dureza del reto se demuestra con datos: fueron 16 los regatistas que se echaron a la mar. Solo seis, además del ganador, siguen en carrera.