Vinicius, entre lágrimas: "El problema es que en España el racismo no es delito"

Vinicius Júnior será el gran protagonista del amistoso que medirá este martes (21:30 horas) en el Santiago Bernabéu a España y Brasil. El delantero del Real Madrid, que ha sido víctima de numerosos episodios de racismo en campos españoles (El Sadar, Montjuic, Metropolitano, Mestalla, Mallorca, Sevilla...), compareció en rueda de prensa en Valdebebas, en la Ciudad del Fútbol Florentino Pérez, donde la selección brasileña se ejercitaba minutos después de que el madridista atender a los medios.

Su lucha contra el racismo

El brasileño comenzó hablando de lo que está sufriendo con estos episodios racistas. "Es muy triste lo que está pasando sobre estos casos de racismo. Lucho porque en el futuro próximo no le pase a nadie. A mi padre también le pasaba y cuando tenían que elegir entre él y un negro, siempre elegían al otro". El madridista también quiso acordarse de quienes le apoyan: "Quiero agradecer a todos los futbolistas de España que me han apoyado y a toda la gente que me demuestra su respaldo. Me siento apoyado porque cada vez hay más gente hablando de esto y aunque hay racismo en España y en el mundo, espero que cada vez se hable menos de esto. Hay gente que me apoya, pero son blancos hablando de racismo y necesitamos más gente representativa quizás".

Vinicius habló de lo que le empuja a seguir luchando por erradicar el racismo de los campos de fútbol: "Saco la fuerza para seguir luchando de mi familia y de los seguidores que me demuestran su apoyo en estos momentos complicados. Me frustra la falta de castigo. Es importante que se castigue a esta gente que comete actos de racismo porque así tendrán miedo a cometerlo". Y dejó un mensaje muy claro: "El fútbol es importante, pero lo es más pelear contra el racismo".

El delantero confirmó que ha trabajado con las instituciones del fútbol para frenar estos brotes racistas en las gradas de los campos de fútbol: "He hablado con FIFA, con UEFA y con la Commebol para trabajar con ellos contra el racismo. También lo he hecho con La Liga, pero el problema es que en España el racismo no es delito. Hay muchos racistas aquí y muchos están en los estadios. Yo con 23 años tengo que enseñar qué es racismo. Desde que denuncié que había racismo la primera vez esto ha crecido. Ellos saben que lo que me dicen sobre el color de mi piel me puede afectar al jugar y por eso lo hacen. Yo solo quiero jugar y me gustaría ir a todos los campos con la tranquilidad de quue el color de mi piel no importa".

Brasil y el futuro de Endrick

Sobre el partido del Bernabéu comentó lo siguiente: "Mañana jugamos en mi casa contra un gran equipo como España y espero jugar y que podamos ganar en una noche muy importante". El madridista también habló de su compañero Endrick, que también lo será del Real a partir de verano: "Le he visto crecer desde que era muy pequeño y estoy orgulloso de cómo está creciendo. Va a venir a un equipo muy grande y tiene que estar preparado para oir hablar a mucha gente que dirá cosas buenas de él y mucha gente que dirá cosas malas".