Tstisipas y Ruud repiten la final de Montecarlo en Barcelona

La final más esperada en ausencia de Carlos Alcarazy Rafael Nadal se podrá ver este domingo en la central del RCT Barcelona (16.00 horas). Stefanos Tstsipas y Casper Ruud repetirán la final disputada hace una semana en el Masters 1.000 de Montecarlo que ganó el tenista griego. Tsitsipas sufrió para deshacerse de Dusan Lajovic por 5-7, 4-6 y 6-2, mientras que Ruud se deshizo del argentino Tomás Etcheverry por 7-6 (6) y 6-4.

Por unos instantes las caras de preocupación en el palco de la central Rafa Nadal y en David Ferrer, director del torneo, parecían temer lo peor cuando Lajovic se apuntaba el primer set ante Tsitsipas. El tenista serbio, de 33 años y 59 mundial, discípulo de Josep Perlas, entró en la pista dispuesto a ganarse un premio que nunca antes había conseguido en su carrera en la que solo ha ganado en su carrera un título (Umag, 2019).

Una dura prueba

Apostado en el fondo de la pista, seguro de golpes y aprovechando el inicio a medio gas de Tsitsipas, presionado por volver a su cuarta final y la posibilidad de ganar el título y hacer el doblete con Montecarlo, el serbio le puso a prueba durante más de una hora hasta que el griego logó el primer 'break' para adelanatarse 4-3 en el segundo set. El día anterior Tsitsipas ya había sufrido para evitar la eliminación con dos ‘match balls’ en contra ante el argentino Facundo Díaz-Acosta en un partido decidido en la lotería del ‘tie break’.

“Todo era demasiado lógico. He tenido que cambiar mi juego y hacerlo todo diferente”, explicaba Tsitsipas, más tranquilo al final del partido. El griego fue más agresivo. Su padre y su madre en la grada no paraban de darle mensajes y empezó a machacar a Lajovic, con bolas pesadas, rápidas, que al serbio le costaban devolver y aguantar. Así el griego se apuntó en segundo set y en el tercero y definitivo ya no dio opción cediendo solo dos juegos tras 2 horas y 10 minutos de batalla.

Tsitsipas, séptimo mundial, llega a la final quizás más cansado que Ruud. En sus enfrentamientos están igualados 2-2, tras la victoria del griego en Montecarlo (6-1, 6-4). Los dos, además, han sido finalistas de Roland Garros. ”Va a ser más duro que en Montecarlo. Deberé estar muy concentrado para derrotarle”, aseguraba Tsitsipas.

Ruud, lanzado

Ruud cumplió el pronóstico para estar en su primera final en Barcelona y cuarta de la temporada tras las disputadas este año en Los Cabos (donde ganó a Tsitsipas en semifinales) , Acapulco y Montecarlo, aunque sin poder ganar ninguna de las tres. El tenista noruego llega a la final sin haber perdido un set.

Etcheverry le complicó el primer set en el que el argentino tuvo tres ‘set balls’ antes de cederlo. Dos con 6-5 y 15-40 y otro en el ‘tie break’ con 6-5, cuando a Etcheverry envió la volea a la red. “He tenido un poco de suerte en ese momento”, reconoció el tenista noruego.

Salvada la situación, Ruud ganó los tres puntos seguidos y, después en el segundo set, le hizo dos ‘breaks’ a Etcheverry (1-0 y 3-2) para tomar una ventaja suficiente en el marcador para ganar y alcanzar su segunda final consecutiva tras Montecarlo. “Fantástico”, decía en la pista ilusionado en ganar “el título más grande de me carrera”.

Final sin españoles

Por primera vez en 10 años, desde 2014, cuando el japonés Kei Nishikori ganó su primer título en Barcelona ante el colombiano Santiago Giraldo, no habrá un finalista español en el torneo. No solo eso. La final de este domingo será la cuarta sin presencia española desde la que disputaron el austriaco Thomas Muster y el chileno Marcelo Ríos en 1996. Al siguiente año Albert Costa ganó el título para iniciar una racha en la que los tenistas españoles han ganado 19 títulos de 25 posibles.

Una docena de esos triunfos son para Rafael Nadal (2005-09, 2011-13,2016-18 y 2021), dos Carlos Alcaraz (2022-23) y uno Fèlix Mantilla (2009), Juan Carlos Ferrero (2001), Carlos Moyà (2003), Tommy Robredo (2004) y Fernando Verdasco (2010).