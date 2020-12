El Deportivo Liceo acaba el año en lo alto de la tabla de la OK Liga y Juan Copa valora lo conseguido hasta el momento, pero no se quiere conformar. A la vuelta de las vacaciones espera uno de los tramos más importantes de la temporada y el entrenador coruñés está alerta.

¿La nota del Liceo, que acaba el año como líder, es de un 9,5?

La valoración es muy positiva. Es cierto que hemos empatado el último partido, pero no nos quedamos con eso. Haber hecho un 12+1 —12 victorias y 1 empate— habla muy bien del trabajo del equipo. Ahora lo que tenemos que hacer es valorar lo que estamos haciendo, descansar que nos hacía mucha falta y cargarnos las pilas a tope porque tenemos un enero y la primera quincena de febrero con mucho en juego: la Supercopa, la visita a Reus, terminar la primera vuelta con el Lleida y en nada, la visita del Barça.

A pesar del empate contra el Caldes, cualquier equipo se cambiaría por el Liceo.

Estamos primeros con tres puntos de ventaja e invictos. Estamos donde queríamos estar y es una consecuencia de nuestro trabajo. Pero no podemos quedarnos con lo que tenemos hasta ahora. Todo lo contrario. En esta situación ya nos hemos visto otros años y sabemos de la importancia de la vuelta de Navidad. Es evidente que desde donde estamos ahora se ve distinto que desde otra posición. En ese sentido, lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando, recuperando a la gente y pensar solo en el siguiente partido.

¿La presión es para el Liceo porque le persigue el Barça o para el Barça porque no puede fallar?

Yo creo que no sería bueno un duelo Barça-Liceo. Espero que el Reus se reenganche, que el Lleida y el Caldes también se metan en la pelea... nos gustaría que se decidiera en las últimas jornadas pero no solo con dos equipos. Sería lo bonito para este año que no hay play off. Lo que transmitimos es que tenemos que hacer nuestro camino y pensar solo en nosotros. Mientras lo hagamos vamos a mantenernos arriba. Lo que hagan otros, no es nuestra guerra.

¿Se acertó con los fichajes: César Carballeira y Jordi Adroher?

Llevamos tiempo acertando dentro de un mercado que es complicado. Ya echaría la vista atrás al momento que hubo que rehacer al equipo, que ya se acertó. El año pasado por estas fechas también éramos colíderes. Acertamos el año pasado y este volvimos a acertar.

¿Son las dos piezas que completaban el puzle?

Cada año buscas mejorar el equipo. Teníamos claro que la vuelta de César era fundamental. Representa muchas cosas en el Liceo. Es importantísimo tener esa parte, como con David (Torres) y Martín (Rodríguez), que aunque no juegue es una parte fundamental del grupo. Son de la casa y transmiten al resto lo que es el Liceo. En cuanto a Adroher, es un especialista a bola parada y nosotros teníamos problemas ahí. Está demostrando la calidad que tiene y se ha adaptado rapidísimo al grupo, pero yo incluso me quedo con su parte humana. Es un ejemplo para los niños.

¿Otra clave es la subida de rendimiento de Carles Grau?

Carles está muy bien, pero yo hablaría de toda la defensa. Todo es una consecuencia del grupo. El hecho de ser el portero menos goleado también depende de lo bien que se hace a nivel defensivo. Intentamos que le lleguen pocas y las pocas que le llegan, él las para. Y el día que no estamos bien en defensa, aparece él. Todavía tenemos que mejorar en muchas cosas. Y eso forma parte del camino. También el empate en casa contra el Caldes. Un día no estás acertado, el equipo contrario está mejor que tú y puede pasar. La base está puesta y ahora vamos a intentar trabajar para mejorar. El nivel va a subir y nosotros también tenemos que hacerlo.

¿Se aprende más de un empate como contra el Caldes que de una victoria por 8-0?

Siempre se aprende. El Caldes hizo un buen partido y nosotros no tanto, eso está claro. Aun así, el marcador era nuestro. Es bastante duro que de un 3-1 se pase al 3-3 en nada y por dos decisiones complicadas. El 3-2 viene de una acción en la que aparece un elemento extraño, el sonido de una bocina, y se puede dar el gol o se puede anular, depende de los árbitros. Que hubo un error en la mesa es evidente, porque la bocina se escuchó. Y a partir de ahí, mando a mi segundo y al delegado a preguntar qué paso y saltan con una roja y nos aparece el 3-3. Con ese resultado no estuvimos bien. Nos pudo más el hecho de querer ganar a toda costa. También hay que valorar que cuando no se puede ganar, por lo menos no perder. Pero me gustaría reflexionar en voz alta que nos estamos jugando mucho y visionado el vídeo me parece exagerada la roja. Veo partidos todos los fines de semana y las protestas están a la orden del día porque estamos ahí con mucha presión y las pulsaciones altísimas. Esas decisiones tienen que tenerlas muy claras. El hockey es un deporte que penaliza muchísimo las rojas a los banquillos. Me consta que los árbitros intentan mejorar y el nivel está subiendo. Si hubo un error en la mesa, lo que pedimos es que nos digan qué pasó y que se asuma el error. No puede ser que encima te lleves la roja. Es exagerado.

Sube el nivel de la liga, sube el nivel de los árbitros, pero siguen pasando situaciones inexplicables como que no se sancione una alineación indebida porque el rival no protesta a tiempo.

Se ha demostrado de sobra lo que pasó y es lo que reclamamos en su día. Esas cosas hay que mejorarlas. La alineación indebida es o no es, no depende de si se vio o no a tiempo. Todos tenemos que ir de la mano para hacer la OK Liga cada año mejor y poder vender nuestro producto ahora que están volviendo jugadores importantes.

También regresó Fabrizio Ciocale. ¿Qué espera de él?

Su vuelta es muy positiva. Lo hemos recuperado porque nos dimos cuenta el último mes que con las bajas el equipo estaba muy justo no solo para los partidos, sino para el ritmo de entrenamiento. Confío mucho en él. Ahora tiene que ponerse a tope, trabajar duro y nos dará esa frescura que tiene.

La situación con el coronavirus de fondo sigue siendo complicada. ¿Ya es un éxito seguir jugando?

Hubo un momento complicado que se dudó si se podía seguir. Es un éxito el hecho de que hayamos podido completar la competición hasta ahora, a ver si tenemos la suerte de acabar. Tengo que felicitar a mi grupo porque ha sido mentalmente fuerte cuando se nos aplazaban los partidos unos días antes o cuando jugamos tres en seis días.

¿Es supersticioso? La racha se rompió en el partido 13 y la última jornada es en Lleida, donde el Liceo levantó su última liga también en una última jornada.

No pienso en eso porque queda muy lejos. Solo podemos pensar en lo que nos viene. Y no creo mucho en las señales, creo en el trabajo. Tengo algún punto de superstición pero no a ese nivel. Las cosas salen porque salen y se acabó.

¿Qué le parece que le hayan hecho un perfil falso en Twitter?

No tengo redes sociales y no será porque no me insistan... me lo han pasado, algunos tuits me hacen mucha gracia. Lo que me gusta es que se hable de hockey y si eso ayuda, siempre que lo haga con respeto, que creo que lo está haciendo, pues que siga por ese camino.