La derrota del sábado contra el Areces fue doblemente negativa para el filial del Deportivo Liceo, que milita en la OK Plata. No solo se esfumaron los tres puntos, sino que Stanis García, el técnico de los verdiblancos, perderá durante las próximas tres semanas a Fran Torres. El delantero argentino sufrió un corte profundo en su mano izquierda durante el partido por la que tuvo que ser operado. Ayer pasó por el quirófano, hoy será dado de alta si todo sigue con normalidad y empezará las fases de su recuperación, mejores de lo previsto porque finalmente no se vieron afectados ni ligamentos ni nervios, lo que complica menos el proceso de su regreso a las pistas.

Torres, conocido como Tombita, llegó el año pasado a A Coruña para enrolarse en el equipo júnior del Liceo. Tenía solo 15 años y ya consiguió hacerse un hueco en un par de convocatorias con el equipo de la OK Plata. Esta temporada ya es uno más y con solo 16 ya había anotado 9 goles para los coruñeses a lo largo del curso. Es más, el sábado, antes de lesionarse, incluso había sido el autor del 3-2 que daba la remontada temporal a los verdiblancos, que finalmente vieron como los asturianos le daban la vuelta al marcador en el segundo tiempo hasta el 3-6 final.

Stanis tendrá que aguantar las próximas tres semanas sin uno de sus habituales. Ya perdió por motivos profesionales a uno de los veteranos de la plantilla, Pablo Parga (3 goles) y el capitán Dani López también fue bajo por lesión en un par de compromisos. Pero el técnico liceísta no ha tenido ninguna duda en tirar de canteranos y hacerlos debutar en la convocatoria del equipo de OK Plata, que para eso está, para dar salida a los que vienen por detrás como es el caso de Eloi Martínez, Gorka Oliveira, Anxo Rubalcaba e Iván Centoira.

Lo positivo es que la OK Plata se encuentra ahora mismo es un pequeño parón de casi un mes. De hecho, el fin de semana no hubo jornada, por lo que el Liceo aprovechó para jugar el partido que tenía aplazado contra el Areces, que no se pudo jugar por el positivo de uno de los miembros de la plantilla asturiana. Los verdiblancos no volverán a jugar hasta el 20 de febrero, cuando recibirán al Capellades. Lo mismo que los otros dos equipos coruñeses de la categoría, el Dominicos y el Compañía de María, que volverán a la acción en casa contra el Shum y el Tordera respectivamente.