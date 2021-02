Fin de semana importante para las aspiraciones de Viaxes Amarelle (fútbol sala) y Maristas (baloncesto), que pueden dar un paso importante hacia la permanencia. Zalaeta (voleibol), OAR (balonmano), Calasancias (voleibol) y Distrito Ventorrillo (fútbol sala) quieren dejar atrás las malas rachas y mientras que el Pelota Coruña afronta una doble jornada en el Frontón de A Torre.

Viaxes Amarelle (fútbol sala). Uno de los partidos más importantes de la primera fase para el equipo de Jorge Basanta, que visita a un rival directo en la lucha por la permanencia, el Teldeportivo de Primera División. El rival de las naranjas es el actual colista del grupo con 4 puntos tras una victoria y un empate (y diez derrotas). Y justo llegará al partido después de lograr su primer triunfo de la temporada contra el Cidade das Burgas, otro de los rivales implicados en la lucha por la salvación, por un marcador de 2-4. Las coruñesas lograron la victoria en la primera vuelta y refrendarla sería fundamental en sus aspiraciones de mantenerse en la máxima categoría.

Maristas (baloncesto). Al equipo colegial le quedan cinco jornadas y cinco finales. Pero si uno de los partidos que le quedan tiene trascendencia, ese es sin duda el de esta tarde en su pista (19.00 horas) contra el Adba de Avilés. Las coruñesas, que la semana pasada dejaron escapar una oportunidad para haber dejado muy encarrilada la permanencia en Liga Femenina 2, tienen seis victorias, por cinco de las asturianas. Pero hay hasta seis equipos en el grupo de cola con entre cuatro y seis triunfos y hay muchos enfrentamientos directos mientras que al conjunto que dirige Jorge Carreira le quedan cuatro partidos contra equipos de arriba (Ardoi, Ferrol, Ibaizabal y Celta), lo que le da todavía más importancia al encuentro de esta tarde. En la primera vuelta el Maristas perdió por 60-49, por lo que recuperar el basquetaverage también puede ser otro de los objetivos.

Zalaeta (voleibol). En medio de un pequeño bache de resultados, las pupilas de Jorge Barrero reciben al Arona Tenerife Sur (Barrio de las Flores, 19.00 horas). El equipo coruñés tiene que recuperar las buenas sensaciones y juego que le llevaron hace no tanto a situarse entre los cuatro mejores de la clasificación de Superliga 2 femenina. Aunque desde entonces no han podido sumar en positivo y han bajado hasta la séptima plaza, todavía tienen a tres puntos al Sestao. Las canarias, en cambio, son penúltimas, pero en la primera vuelta ya se impusieron por 3-2 al Zalaeta, un aviso de que si no está a su máximo nivel, puede tener problemas.

Calasancias (voleibol). Los dos equipos colegiales de categoría nacional suponen la cara y la cruz. Los chicos de Superliga 2 masculina siguen sin ganar y aunque no mantienen ninguna esperanza de permanencia en la categoría, por lo menos quieren despedirse con dignidad y anotarse el triunfo en algún partido. Quizás no sea el fin de semana más indicado para hacerlo con la visita al Extremadura Grupo Laura Otero (19.00 horas), segundo clasificado, aunque fue ante el que en la primera vuelta los coruñeses dejaron mejor imagen. Las chicas de Primera Nacional, en cambio, cada jornada están más asentadas en su nueva categoría. La semana pasada ganaron al colista y han vencido en todos los enfrentamientos directos contra los equipos de abajo. Mañana (Barrio de las Flores, 12.00 horas) podrán dar un paso más en el derbi contra el Bruxas, justo el equipo que le precede en la clasificación.

OAR (balonmano). Ya no puede fallar más. El equipo de Pablo Aguirregabiria recibe al Vecindario (San Francisco Javier, 20.00 horas) con la intención de dejar de mirar hacia abajo. Si gana a los canarios podrá empezar a hacerlo hacia arriba, ya que con 14 puntos, por los 11 de los coruñeses, están por delante en la tabla de Primera Estatal.

E Distrito Ventorrillo (fútbol sala). Recuperados los partidos aplazados por COVID en un maratón durante las últimas semanas, los coruñeses reciben al Cidade de Narón (Pabellón Ventorrillo, 18.00 horas) para intentar deshacer el empate a 17 puntos entre ambos en la clasificación de Segunda División B. El lunes, los de Manuel del Castillo empataron contra el filial del Parrulo dejando atrás una mala racha de resultados.

CP Coruña (pelota). Doble jornada en el Frontón de A Torre, con partido hoy a las 17.00 horas contra el Hieste y mañana a las 10.30 horas frente al San Cosme, ambos correspondientes al Campeonato de España de Primera División de frontón corto.