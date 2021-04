El CRAT se juega el pase al play off por el título de División de Honor de rugby femenino en la última jornada de la primera fase. Las coruñesas dependen de sí mismas en el partido de mañana contra el Eibar (12.30 horas), aunque tienen que ganar y además sumar el bonus ofensivo a su favor, es decir, por una diferencia de cinco puntos, que es lo que le separa del conjunto vasco, que ahora mismo ocupa la cuarta plaza. De no conseguirlo, las de Arquitectura tendrán que jugar en la segunda fase de la temporada para no descender.

El Borbolla, por su parte, tiene un partido crucial en sus aspiraciones de mantener la categoría en OK Liga femenina al recibir al Vilasana (19.00 horas), ya salvado. También el Viaxes Amarelle, otro de los equipos de máxima categoría, afrontará un duelo vital en Alicante (1800 horas. Las coruñesas quieren quedarse en Primera División de fútbol sala y necesitan seguir puntuando en esta segunda fase de lucha por la permanencia.