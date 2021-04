Málaga acoge este fin de semana el Campeonato de España de skate en la modalidad de park en el que la coruñesa Julia Benedetti será de nuevo la gran favorita a revalidar el oro que ya conquistó el año pasado. Su título de 2020, precisamente, es el que le impedirá coger más puntos de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. La cita es clasificatoria, pero según las normas, solo se puede sumar en una ocasión. Como el año pasado ya fue campeona y acumuló puntos, no lo podrá hacer en esta ocasión, en la que el único objetivo, que no es poco, es volver a casa con la medalla de oro colgada del cuello. Que una no es campeona de España todos los días y Benedetti puede alcanzar la cifra de dos títulos a sus tan solo 16 años.

El oro, además, le serviría como aliciente de cara a los dos próximos meses, en los que subirá de enorme manera el nivel y la presión por alcanzar los Juegos Olímpicos. En mayo, la coruñesa se desplazará a Estados Unidos para participar en Iowa en el Dew Tour, la primera de las pruebas puntuables para Tokio en las que tomará parte en 2021. Después, en junio, tendrá la segunda, aunque la sede y las fechas están todavía por confirmar ya que con el escenario continuamente cambiante por culpa de la pandemia se tienen que barajar diferentes escenarios. Las de mayo y junio serán las dos grandes pruebas de fuego del año de Benedetti, a la que después solo le quedará el viaje a Tokio. Si confirma que saca billete, hará historia, ya que el skate debuta y se disputará por primera vez en unos Juegos Olímpicos.

La joven rider tiene relativamente sencillo alcanzar el objetivo. La clasificación es por ranking y actualmente ocupa el puesto 18, pero como cada país solo puede presentar a dos deportistas, escala puestos porque por delante están varias brasileñas, japonesas y estadounidenses. Tiene margen Benedetti, que se ha estado preparando en A Coruña en los últimos meses, donde recibió la visita del seleccionador, que también se la llevó a varias concentraciones del equipo nacional por Bilbao, Santander y Málaga y pudo confirmar su enorme evolución en los últimos meses. Por delante, un reto ilusionante.

Embajadora de Cabreiroá

Julia Benedetti será la embajadora de Cabreiroá durante los próximos dos años. Para celebrar la alianza, la marca gallega de agua mineral diseñó una tabla a medida de la coruñesa de la mano del reconocido grafittero POWone. Dos fuerzas juntas para apoyar su prometedora carrera.