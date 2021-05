Osvaldas Matulionis firmó contra Palma su mejor actuación desde su llegada al Leyma. El lituano reconoce que, cuando se acerca el final, “hay más presión, más de todo, y me encanta”. Ya sabe lo que es ascender. Lo hizo con Bilbao en 2019 y cree que el equipo coruñés “tiene opciones”. “Hay que jugar cada partido como si fuese el último”, aconseja

¿Hay ganas de revancha con Alicante, el equipo contra el que el Leyma sufrió la peor derrota del año?

Va a ser un partido divertido. Tenemos ganas de demostrar que no somos ese equipo que perdió por 25 puntos.

¿Asegurado el play off, el siguiente objetivo es acabar entre los cuatro primeros?

El próximo objetivo es ganar a Alicante, es el único objetivo por ahora. Y después, los dos partidos contra Almansa y Castelló.

¿Hay algún equipo con el que no se quiera encontrar en play off?

Este año hay muchos equipos complicados en play off por lo que no importa cuál quieras o elijas, todos van a tener la misma dificultad. Sí que va a ser más importante la ventaja de campo.

¿Hay algún favorito?

Yo creo que el rival más fuerte es el Breogán. Pero Alicante también, además de Oviedo, que está mostrando un gran baloncesto en este momento de la temporada.

¿Está el Leyma en el mejor momento de la temporada?

Para ser honesto, tengo que decir que todavía tenemos muchas cosas que mejorar, por ejemplo, cometemos muchas pérdidas de balón. Pero sí que hemos estado jugando muy bien este último mes.

En el último partido, contra Palma, tuvo sus mejores porcentajes en tiros de tres con 4 de 5. Mejores incluso que en los tiros de dos y que en tiros libres. ¿Es normal eso?

Por supuesto que es normal, ¿por qué no? A veces los tiros entran, otros no, pero es solo un partido y no se puede hablar de esos porcentajes. Fallé dos tiros fáciles de dos y por eso fueron así.

¿Estaba preocupado porque no entraban los triples siendo como siempre ha sido un gran tirador?

No voy a mentir, no ha sido fácil mentalmente. Pero lo único que puedes hacer es seguir tirando, seguir trabajando duro y tener paciencia. Al final del día, todo vuelve a la normalidad.

Se acerca el final y se ve la mejor versión de Matulionis. ¿Eso va en el ADN ganador lituano?

No sé si va en el ADN o no, pero entrenamos y jugamos todo el año para estar en el play off porque son los partidos que realmente significan algo. Es la mejor parte del año, hay más presión, más de todo, y a mí me encanta.

¿En cuánto cifraría las opciones de ascenso que tiene el Leyma?

Tenemos nuestras opciones, pero igual que los otros siete equipos que van a estar en el play off. Todavía quedan partidos y un par de lesiones, un par de casos de COVID y todo puede cambiar.

Ya ascendió con Bilbao. ¿Qué necesita un equipo para lograr ese objetivo? ¿Lo tiene el Leyma?

Hace falta jugar cada partido como si fuera el último y confiar en tus compañeros y entrenadores. Los jugadores tienen que estar unidos sin importar el resultado. Y también es importante recuperar bien después de los partidos duros para estar 100% preparado para pelear por el siguiente. Creo que tenemos todos los ingredientes... pero lo que realmente nos ayudó en Bilbao fue el pabellón lleno de aficionados. Es muy triste que no vaya a poder ser así esta temporada.