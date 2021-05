El Deportivo Liceo consiguió ayer el ascenso a la OK Liga femenina gracias a su victoria en Pamplona contra el Rochapea, al que se impuso por 0-4. A falta de tres jornadas para la finalización de la OK Plata femenina —dos en el caso del equipo coruñés—, las jugadoras verdiblancas, que no han perdido ninguno de sus partidos, ya alcanzaron el objetivo de la temporada. Dos goles de Bea Gaete y uno tanto de Lucía Paz como de Naiara Vaamonde firmaron el triunfo que desató la euforia y la celebración de un ascenso muy esperado.

Y es que desde que el Liceo perdió la categoría hace dos años, una de las ambiciones y apuestas de la nueva directiva verdiblanca era regresar a la elite. Lo intentaron el verano pasado, cuando quedó una vacante en la máxima categoría y presentaron su candidatura para ocupar la plaza, aunque finalmente el concurso fue fallado en favor de otro equipo coruñés, el Borbolla. Pero eso no desanimó al conjunto dirigido por Carlos Loureiro, que buscó en la pista lo que no había conseguido en los despachos

Primero el Liceo tuvo que quedar entre las dos primeros de Galicia para clasificarse para la OK Plata. Y una vez en la segunda categoría nacional, fue confirmándose como uno de los favoritos jornada tras jornada. El balance habla por sí solo. Diez partidos. Ocho victorias y dos empates. 37 goles a favor y 4 en contra. 26 puntos por los 19, 17 y 15 de Alcorcón, Las Rozas y Borbolla, sus perseguidores. Y ascenso con dos partidos todavía por jugar.

Las partícipes del éxito fueron las porteras Katy Guscin y Noe Uzal; las jugadoras Lucía Paz, Naiara Vaamonde, Isa Barrós, Bea Gaete, Alejandra Martín, Cris Diz, Andrea Ojeda e Inés Temprano, además de los entrenadores Carlos Loureiro y César Gómez.

El otro equipo coruñés de la categoría, el Borbolla, necesitará remontar en los tres partidos que le quedan, en los que tiene enfrentamientos directos contra Liceo y Las Rozas. Ascienden los dos primeros y podría incluso darse un doblete para que la OK Liga femenina cuente, por primera vez en su historia, con dos equipos de la ciudad. Ambos ya estuvieron en la máxima categoría, aunque en años diferentes. Este mismo curso el conjunto de Monte Alto disputó la OK Liga, pero no pudo conseguir la permanencia e intenta mantener el proyecto en la elite a través del ascenso desde la OK Plata.

Tres equipos en las principales ligas nacionales

Con el ascenso del equipo femenino, el Deportivo Liceo vuelve a ser el único club de España con presencia en las tres principales ligas nacionales: OK Liga masculina y femenina y OK Plata. No es la primera vez, porque ya ocurrió en la temporada 2018-19. En la presente campaña, solo hubo dos equipos con presencia en las dos OK Ligas, el Girona y el Voltregá. La temporada que viene serán cuatro con el Manlleu y el Liceo. El Barça también tiene dos equipos en la elite (OK Liga masculina y OK Plata) y el Vilanova, Las Rozas y el Sant Cugat (OK Liga femenina y OK Plata). Pero el triplete del club coruñés es único.

El Compañía gana en Oviedo y es líder

El Compañía de María es el nuevo líder de la OK Bronce. El equipo colegial se impuso ayer por 0-2 al Oviedo Booling y se puso primero de la clasificación con 30 puntos, pero con un partido más que el Rochapea, que le sigue con 27. Los coruñeses, que el sábado ganaron al Compostela por 2-5 en el derbi gallego de la categoría, repitieron ayer victoria contra el Oviedo con goles de Sergio Castellanos e Ignacio Saenz de Buruaga. Al conjunto dirigido por Josep Sellas le quedan tres partidos y todo indica que se jugará el ascenso directo a la OK Plata en la última jornada contra el Rochapea, aunque antes tendrá que recibir al Urdaneta y visitar al Oviedo Roller.