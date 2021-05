El Deportivo Liceo tenía una deuda con su equipo femenino, que empezó a saldarse el domingo con el ascenso de este a la OK Liga. El entrenador verdiblanco, Carlos Loureiro, destaca la apuesta total de la directiva coruñesa por el grupo que dirige al que, dice, dotó de todos los recursos materiales y humanos de los que el club disponía. El siguiente paso, después de cumplir el objetivo, es reforzarse bien de cara a la próxima temporada en la que el objetivo es no sufrir y asentarse en la máxima categoría. Porque vienen muchas niñas por detrás que necesitan referentes.

¿El ascenso era el objetivo?

Era el objetivo que nos marcamos nosotros y el que nos marcó el club. Ellos nos dijeron que nos facilitaban todos los medios posibles para conseguirlo y nosotros dijimos que hecho.

¿La OK Plata era cosa de cuatro?

Tanto Borbolla como Las Rozas y Alcorcón tenían jugadoras de OK Liga. Nosotros fuimos un poco más de tapadas en ese sentido. Pero cualquiera de los cuatro le podía haber ganado a los otros tres. Podemos jugar hoy contra ellos y ganar de uno y volver a jugar mañana y perder. Estábamos igualadísimos.

¿La clave estuvo en la defensa?

Defensivamente somos muy fuertes y si a eso le unes que cada vez que nos llegaban teníamos un seguro atrás con Katy (Guscin)... yo creo que además también defendemos más tranquilas porque tenemos la seguridad de que está ella.

Sus números son de escándalo: 4 goles encajados en 9 partidos.

Lo de Katy es una pasada. Es indescriptible. Y eso que antes de los partidos está que parece que no va con ella, tan tranquila, le da igual jugar contra el Raspeig que jugarse la vida contra el Borbolla. Es una fenómena y es auténtica.

Hace años decía que quería acabar de jugadora.

¡Y lo sigue diciendo!

Le puede dar el gusto en los dos últimos partidos.

Se puede hacer... pero no va a pasar (se ríe).

¿Ya preparan el próximo curso?

La directiva ya lleva unas semanas en ello.

¿Usted va a seguir?

Todo apunta a que sí.

Ya se les ha escapado el fichaje de Luchi Agudo.

El Vilasana está haciendo un equipazo. Desde ese movimiento el mercado está revolucionado. Nosotros tenemos que movernos y reforzarnos para llegar a la OK Liga, no sufrir y en los próximos años consolidarnos. No nos conviene ser un ascensor. Hay muchas jugadoras, tanto del Liceo como del Borbolla, que tienen nivel de OK Liga. Y si aquí no se lo podemos dar, se tendrán que ir.

Es una buena generación, ¿hay demasiado salto con la siguiente?

No llegan bloques completos del mismo año, como pasa en el hockey masculino, eso es cierto, pero sí jugadoras sueltas que van saliendo y que apuntan.

¿Por qué pasa eso?

Noe (Uzal) está trabajando en el Liceo con un grupo de niñas y cada día recluta más. Está haciendo un trabajo excelente con la base. Va a tardar en dar sus frutos, porque son muy pequeñas, pero se está haciendo bien y también es importante que ahora tengan un equipo arriba como espejo. Se ha mejorado mucho. El primero año que el Borbolla estuvo en la OK Liga le costaba competir. Este dio la cara y si hubiesen llegado los refuerzos antes, estoy seguro que se hubiesen salvado porque luchó de tú a tú.

Todavía puede ascender.

Ojalá. Dos equipos de la ciudad en la OK Liga sería tremendo.

¿La apuesta del Liceo por el femenino va en serio?

Tengo que dar las gracias a toda la directiva, en especial a José Luis Huelves y Emilio Fernández, por todo lo que han hecho esta temporada. Estamos contentísimos con el trato que le da el club al femenino. No creo que haya muchos que le den todos los medios posibles a las jugadoras como a las nuestras. Todo el staff de OK Liga masculina, por ejemplo, está a nuestra disposición.

Pero no cobran las jugadoras.

No, cobrar no.

Tener recursos humanos y materiales parece lo mínimo. ¿Significa que antes no era así o que no es lo habitual?

Yo soy muy pesado con que los jugadores se les dé todo... y este año no tengo ninguna queja.

El Liceo será el único club con representación en las tres principales categorías nacionales.

Eso es tremendo. Solo un club a la altura e historia del Liceo puede tener algo así.