El Deportivo Liceo se despide de la OK Liga con una derrota por 0-3 en la pista del Lleida después de un partido muy tenso e igualado que se decidió en los últimos minutos, cuando ambos equipos abrieron líneas para intentar buscar el gol. Antes, tanto el portero local Martí Serra como el visitante Martín Rodríguez, que ayer sustituyó bajo palos a Carles Grau, fueron los grandes protagonistas al blindar sus territorios. Con el 0-0 sin moverse durante 38 minutos, fueron los catalanes los más acertados de cara al gol y remataron en la recta final. Último partido de la competición doméstica con una derrota que no borra los números verdiblancos que ya son historia: récord de victorias seguidas, de menos goles recibidos e igualado el de puntos.

Precisamente, el Liceo venía de cumplir ante el Reus, el pasado fin de semana, once años sin dejar la portería contraria a cero, es decir, marcando en todos los partidos de la OK Liga. Una racha que frenó el Lleida 318 encuentros después. Y es que el conjunto verdiblanco no se quedaba sin anotar al menos un gol desde el 22 de mayo de 2010. Tuvo ocasiones, sobre todo en la primera parte, en la que fue un punto superior a su rival. Pero siempre se encontró con Martí Serra. En el segundo acto, con las fuerzas más igualadas, el Lleida contó con más pegada. Abrió la lata Pere Cañellas y en los dos últimos minutos Oriol Vives marcó en el rechace de un penalti y después de cortar una contra visitante.

El Liceo piensa ya en la Copa del Rey de casa, un objetivo al que le tiene ganas después de más de un año de espera. Tiene dos semanas para prepararla a fondo. “Nos vamos sin ningún lesionado y hemos dado descanso a Carles Grau”, valoraba positivamente tras el partido Juan Copa. El Voltregá le espera en cuartos de final.