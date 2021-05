El Leyma Coruña se enfrentará al Covirán Granada en las semifinales del play off de ascenso a la ACB. El conjunto andaluz eliminó ayer al Murcia, no sin sufrimiento a pesar de que parecía la serie menos igualada porque medía al primer clasificado de la liga regular con el equipo que venía del grupo del descenso. Después de un triunfo para cada uno, el tercer y definitivo partido de cuartos de final se fue a la prórroga, donde los locales fueron más fuertes (101-95). Con este resultado, el conjunto naranja abrirá las semifinales el miércoles a domicilio.

En los dos enfrentamientos de esta temporada, empate a victorias entre Leyma y Granada. Mientras los coruñeses perdieron de forma contundente en Andalucía en un mal partido (75-62), devolvieron la moneda a su rival en el Palacio de los Deportes de Riazor, donde se impusieron por 82-66.

En estas semifinales, el Granada partirá con la ventaja de campo ya que fue el primer clasificado de la fase regular, por lo que solo se jugará en A Coruña el segundo partido, previsto para el sábado. Solo si fuera necesario, la serie se decidiría en Granada el miércoles siguiente. Si el factor cancha es para el Granada, la frescura juega a favor naranja porque el Leyma resolvió su eliminatoria en dos partidos y lleva libre desde el martes.

La única vez que el Leyma disputó las semifinales del play off fue en la temporada 2015-16. Ni antes ni después los naranjas llegaron tan lejos como aquella vez que se quedaron a las puertas de la final tras perder en el quinto partido de una serie contra Melilla igualadísima. El conjunto coruñés ya ha igualado, por tanto, su mejor resultado en play off y ahora le toca romper el techo de las semifinales y alcanzar por primera vez la final.

La de Oviedo fue solo la segunda victoria en play off, la anterior había sido precisamente en esa temporada 2015-16, cuando pudieron con el Breogán en una eliminatoria de cuartos decidida en el quinto partido. Es más, salvo la derrota en cuartos de final contra el Oviedo en la 2013-14, los naranjas llevaron hasta el desempate todas las series: contra el Andorra en la 2012-13; contra el Melilla en la 2014-15; contra el Palencia en la 2016-17 y contra el Manresa en la 2017-18.

Breogán contra Alicante, la otra semifinal

El Breogán sufrió, pero finalmente se impuso al Palma por 80-68 para clasificarse para las semifinales del play off de ascenso a la ACB, donde se verá las caras con el Alicante, el único equipo que pudo revertir el factor cancha para eliminar al Castelló (70-78). Las dos eliminatorias tuvieron que irse al tercer encuentro después de que cada equipo lograra el triunfo en su casa. En el desempate el Breogán se hizo fuerte en su feudo mientras que el Alicante asaltó la pista del Castelló.

Los de Lugo despertaron justo a tiempo porque fueron a remolque durante prácticamente 30 minutos. Un último parcial de 24-10 fue definitivo, con Michael Solazzo, Iván Cruz y Kevin Larsen como hombres más destacados. El Alicante, por su parte, logró una ventaja de 18 puntos en los dos primeros cuartos (22-40), pero el Castelló no bajó los brazos y en el tercer cuarto consiguió ponerse a solo dos puntos de su rival, que no obstante volvió a coger una cómoda renta para ganar finalmente por 70-78. De los cuatro equipos clasificados para las semifinales del play off, hay dos del grupo norte de la primera fase (y los dos gallegos) —Breogán y Leyma— y dos del sur —Granada y Alicante—.