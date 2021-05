Durante muchos de los minutos del partido de ayer del Borbolla en Alcorcón, las cuentas del ascenso de las coruñesas eran muy claras. Sobre todo cuando estas dominaban por 2-5 y ya se veían dependiendo de ellas mismas para los últimos tres partidos de la OK Plata. Pero como ya había pasado en otros encuentros de esta competición, se les hicieron cuesta arriba los minutos finales y en unos últimos cuatro minutos de auténtica locura y seis goles marcados asistieron sorprendidas a la reacción de las locales, que incluso se pusieron por delante (7-6). El tanto de Lucía Yáñez a falta de poco más de dos minutos para la bocina y que suponía el 7-7 final abrió un poco las esperanzas. El empate no les favorece, pero al menos todavía hay opciones matemáticas para que el conjunto de Monte Alto regrese a la OK Liga femenina.

Los números para el Borbolla pasan ahora por ganar los tres partidos que le quedan: el pelón Rochapea, el derbi coruñés contra el Liceo y el choque frente a otro candidato como es el Las Rozas. Pero no depende ya de sí mismo. Ni siquiera sumando los 9 puntos tendría asegurado alcanzar el segundo de los billetes para repetir la próxima temporada en la máxima categoría —el primero ya fue para el Liceo— y hacer doblete coruñés en la elite. Dependerá, sobre todo, de lo que pase en el duelo directo del derbi madrileño entre el Alcorcón y el Las Rozas, en el que el resultado que más conviene a las rojillas es el empate.