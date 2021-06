El Viaxes Amarelle se jugará su continuidad en la Primera División Nacional Femenina de fútbol sala el sábado (19.30 horas) en el pabellón del Joventut d’Elx, que tendrá el factor cancha a favor en la eliminatoria del play out a partido único. El equipo coruñés cerró la temporada regular el pasado fin de semana con victoria para sumar 26 puntos, un número que históricamente ha garantizado siempre la permanencia, pero que esta campaña no ha resultado suficiente debido al nuevo formato de competición derivado de la pandemia, con cuatro descensos directos más otros dos posibles que saldrán de sendos enfrentamientos del play out.

El Amarelle quiere agarrarse como sea a la Primera Nacional pese a las bajas —la última la de la argentina Tana por el fallecimiento de su madre— y al factor campo en contra, con unos mil aficionados ilicitanos que acudirán al Pabellón de Esperanza Lag con ganas de acabar celebrando el ascenso. Independiente del adversario y del recinto, el técnico naranja, Jorge Basanta, se centra en sus propias jugadoras para tratar de ofrecer el mejor rendimiento posible y ganar. “Tenemos que afrontarlo como todos los encuentros, pensando que si hacemos nuestro plan de partido lo sacaremos adelante. Depende de nosotros, no del rival”, asegura. Sus claves: “Intensidad muy alta, defensa compacta en bloque y desparpajo en ataque”.

Basanta dirigirá hoy un último entrenamiento en el pabellón de la Sagrada Familia y por la noche la expedición del Viaxes Amarelle viajará por carretera a Elche. Las jugadoras dormirán en el bus y mañana completarán una última sesión preparatoria en el Pabellón de Esperanza Lag, donde el sábado se enfrentarán al Joventut d’Elx. “La temporada ha sido muy buena y ahora nos lo jugamos todo a un partido contra un rival de Segunda que viene de llevarse un chasco importante la semana pasada —perdió en la eliminatoria contra el Marín la primera oportunidad para ascender— y a ver si esta semana se llevan otro”.

El Amarelle se quejó a la Real Federación Española de Fútbol por la modificación de fechas —el play out no estaba previsto inicialmente para este fin de semana, sino para el siguiente— y por que no se dispute en sede neutral sino en Elche, con la consiguiente ventaja para el equipo anfitrión. En cualquier caso, Basanta no quiere excusas. El sábado no podrá contar con Tana ni Martita, pero recupera a Candela y Cris Lourés, que llevaban un mes sin competir.