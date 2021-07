José Carlos Tuñas, entrenador de Elian Numa López, lo tiene claro. Su pupilo, “está en su mejor momento”. Pero ahora le toca plasmarlo sobre la pista en el Campeonato de Europa sub 23 que empieza hoy en Tallin (Estonia), aunque al coruñés no le toque salir al tartán hasta mañana en las semifinales de los 800 metros. Parte con el décimo registro de los participantes después de que uno de los principales favoritos, el también español Javier Mirón, se haya quedado fuera a última hora por culpa del COVID. Y además el técnico del Coruña Comarca cree que su pupilo vale mucho menos de lo que acreditan los 1.47.87 con los que se clasificó para la cita continental. “Está haciendo unos grandísimos entrenamiento. El último antes de viajar a Tallin fue espectacular. Pero después el tartán pone a cada uno en su sitio”, indica.

En un campeonato, no obstante, influyen muchos factores. Uno, la experiencia. Elian, con 21 años, será uno de los novatos de la categoría, pero ya sabe lo que es participar en un Europeo después de su paso por el sub 20 de hace dos años, cuando no pudo superar las eliminatorias. Pero también depende de la serie en la que caiga —en la última se suele correr más que en las primeras porque ya se conocen los tiempos—, cómo salga la carrera y cómo tenga el día. “Nos merecemos ya un poco de suerte”, dice Tuñas.

La carrera ideal, según el entrenador coruñés, es que vaya rápida. “No nos interesa que sea muy lenta, porque en ese caso todos tienen cambio en el último 200. Él es rápido, pero en este nivel todos lo son”, analiza y pone cifras: un pase de 52 o 53 segundos al 400 será bueno. Si se va a 55 o 56, llegarán todos fuertes al final. “Le interesa más ir desgastando rivales. A ver si nos tocara en una serie con el típico que arriesga y sale fuerte”, desea. Porque si el ritmo es lento, Elian no va a arriesgar y ser él el que tire del resto: “Es un suicidio y no le va a hacer la carrera a nadie”. Será fundamental la estrategia, porque se prevé un 800 “táctico y tendrá que maniobrar”. “Pero en ese sentido también estoy muy tranquilo porque es un gran estratega, lee muy bien las carreras y se sabe colocar”, valora.

Tuñas es “optimista”, asegura que Elian “tiene que ir mentalizado de que va a sufrir y que su criba son las semifinales” y confiesa que su pupilo también está “confiado, con ganas de agradar, de buscar marca y pasar a la final”. Pero insiste en que ante todo “tiene que ser valiente”. La batería de consejos, repetidos mientras le dejaba en el aeropuerto para el viaje, pasa desde “que no se confíe” a que “vaya a muerte”. Es ambicioso: “Está muy bien estar en un Europeo sub 23, en esta categoría ya hay mucho nivel y estamos contentos de que haya llegado. Pero no podemos conformarnos. Allí no se va a aprender. Se va a correr, a rendir ,a competir. Meterse en una final continental le puede abrir muchas puertas y tiene que aprovechar la oportunidad”. Muy parecido a lo que le ha dicho el que le lleva la preparación muscular, todo un Andrés Díaz que le habló desde la experiencia en estas lides: “Le ha dicho que demuestre por qué está en el Europeo y que aproveche la oportunidad”.