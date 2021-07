Si hay un jugador que sea santo y seña de la época actual del Leyma ese es Zach Monaghan. Un coruñés nacido en Chicago que cumplirá su sexta temporada en el club naranja, que acaba de anunciar su renovación. El estadounidense conecta como nadie con la grada, su baloncesto es pura magia y está completamente integrado en la ciudad. Es el cuarto integrante de la plantilla de Sergio García para el próximo curso después de los fichajes confirmados de Álex Hernández y Mikel Sanz y la continuidad del capitán Javi Vega. El que no seguirá será el pívot estadounidense Gary McGhee, cuya incorporación al Abejas de León ha sido hecha pública por el equipo mexicano.

La renovación de Zach Monaghan era una de las noticias más esperadas por la afición coruñesa, que el año pasado fue testigo de una de las mejores versiones del espigado jugador naranja que cambió su habitual número 6 por el 22. También cambió su posición, ya que pasó del puesto de base al de alero donde se le notó incluso más cómodo. Aunque tuvo que regresar a la dirección de juego después de la lesión de Augustas Peciukevicius. Monaghan, además, anotó la canasta que rompió el maleficio de Pumarín y que metió al Leyma en las semifinales del play off de ascenso a la ACB. En el tercer partido de estas, en cambio, no pudo meter el triple que hubiese dado el triunfo y el acceso a la final al conjunto coruñés. Vivir y morir en sus manos. Monaghan no se marcha y vuelve para quitarse la espina. La ACB le sigue esperando. A él y al Leyma.

Campaña de abonados

El club informa de que todavía se encuentra abierto la campaña de abonos para la temporada 21/22, con interesantes ventajas (pago en 2 plazos, prioridad asignación de butacas) y descuentos en todas las localidades (además de incluir los abonos familiares extendidos a los abuelos) si se formaliza la suscripción antes del 31 de julio. Se puede realizar a través de la página web www.basquetcoruna.com o en la oficina de Arquitecto Rey Pedreira 3, A Coruña.