El Gómez Mostly, con Andrés Soto a la caña, triunfó en casa al proclamarse vencedor de la Regata Mar de Maeloc Xacobeo 21-22. El barco del Real Club Náutico de La Coruña fue el más rápido entre los IRC, el primero en llegar a la ciudad después de la salida el pasado miércoles desde Getxo. Le acompañó en el cuadro de vencedores finales el Antílope-Lener de José Luis Alonso, del Club Bahía de Gijón, que se impuso en IRC Plus One+. Finaliza la primera de la cuatro pruebas de las que consta el circuito Mar de Maeloc. Las próximas serán la Regata Rías Altas, la próxima semana, la Regata Finisterre y la Regata Rías Baixas.

La Xacobeo 21-22 se trató de la regata más larga de la temporada en España y las últimas 60 millas resultaron muy duras porque el viento fue aumentando según la flota pasaba de la vertical de Burela, alcanzando los 20 nudos, aunque todavía llegaría hasta los 35, además de proa, en el punto del cabo Ortegal. Esto provocaba constantes cambios en la cabeza entre el Mylla, el Gómez y el Antílope, con un Impredigital que sufría y no era capaz de alcanzar las primeras plazas. Incluso dos de los barcos tuvieron que retirarse, el Aizen en Viveiro y el Begonia-Maitea en Ribadeo.

Pero cuando a las cinco y media de la madrugada de ayer la cabeza entraba en la ría coruñesa, el viento se vino abajo y fue todo un sufrimiento alcanzar la llegada a los pies del Dique Barrié de la Maza, cuando eran las siete y veinte de la mañana. En tiempo real el ganador era el Gómez Mostly con un crono de 2 días, 7 horas 18 minutos y 7 segundos, lo que le valía para ganar su categoría, la IRC. Tras él, el Antílope-Lener, que se imponía el la categoría de RC Plus One+. En barco coruñés fue acompañado en el podio de IRC por el Andarax Bi de Josu Portularrume de Zumaia y el Uso Vuela de Gonzalo Chávarri del Marítimo del Abra de Getxo, segundo y tercero respectivamente.

Entre los Plus One+, la plata y el bronce se los repartieron entre dos de los barcos del Real Club Marítimo de Santander: Impredigital de Emigdio Bedia y el Mylla de Javier Sánchez. También completaron la regata el Krill (San Sebastián) y el Marmotinha (Getxo).

A última hora de ayer se celebró en el Real Club Náutico de La Coruña la entrega de premios y la clausura de la Mar de Maeloc Xacobeo 21-22. En el circuito participarán más de un centenar de embarcaciones, con un millar de tripulantes a bordo.