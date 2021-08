El Palacio de los Deportes de Riazor acogerá el sábado los partidos de presentación ante su afición del Deportivo Liceo, el femenino y el masculino, ambos contra el Sporting de Portugal. El club anunció que el aforo será de hasta mil espectadores, que ya pueden comprar las entradas a través de las redes sociales verdiblancas por cinco euros en el caso de los socios y ocho para los que todavía no haya formalizado el abono. Habrá sorpresa ya que se desvelará la camiseta oficial de la temporada, especial porque en 2022 se cumplirá el 50 aniversario de la fundación del Liceo.

El partido femenino abrirá la tarde a las 19.00 horas. El conjunto dirigido por Carlos Loureiro, que la temporada pasada ascendió a la OK Liga femenina y, por lo tanto, regresará a la máxima categoría, se medirá a uno de los grandes de Europa. Será la oportunidad para volver a ver con la camiseta verdiblanca a la campeona del mundo María Sanjurjo, así como a otros de los fichajes como Alba Garrote o las hermana Lucía y Lara Yáñez.

El equipo masculino también presentará, a las 21.00 horas, caras nuevas, las de Álex Rodríguez y Jordi Burgaya. En su caso, el del sábado será el tercer amistoso de la pretemporada, todos contra equipos de Portugal. Esta vez, contra un rival de altura como el Sporting. Campeón de la todopoderosa liga lusa, pero también de Europa. Regreso a A Coruña de uno de los jugadores más queridos por la afición local Toni Pérez, que cambió el verdiblanco liceísta por el de la formación de Lisboa. Será el primer partido del Liceo en casa después de proclamarse campeón de la Copa del Rey en el último que había disputado en el Palacio, cuando ganó la final al Barcelona. Buen momento para recordarlo y empezar a apoyar a los de Juan Copa de cara al reto del presente curso.

Sorteos

Mañana tendrá lugar en Sant Sadurní d'Anoia los sorteos de las competiciones nacionales de la temporada (en el caso de la OK Liga con menos de un mes de antelación) así como de la Supercopa de España. A Coruña vovlerá a tener mucha representación con el Liceo por partida triple (OK Liga masculina y femenina y OK Plata masculina), así como el Compañía de María y el Dominicos en la OK Plata masculina y el estreno del Cambre en la OK Plata femenina.