Certificados de vacunación COVID y test serológicos cada catorce días, incluso la combinación de ambas opciones, son las principales medidas alternativas a la mascarilla que barajan las federaciones gallegas después del anuncio de la Xunta de Galicia de que permitirá suprimir su uso para mayores de 12 años en el deporte federado. Este podría ser ya el último fin de semana con mascarillas. La mayoría de las disciplinas todavía no la abandonará porque no les ha dado tiempo a presentar el nuevo protocolo y que este recibiera el visto bueno de Sanidade, por lo que trabajan para hacerlo en los próximos días. De todos modos, esta seguirá siendo obligatoria en todo momento, tanto entrenamientos como competición, para los menores de 12 años, cuya vacunación todavía no ha comenzado.

La Federación Gallega de Fútbol, la que concentra el mayor número de licencias, envió ayer mismo su propuesta de cambio de protocolo, pero todavía no podrá entrar en vigencia para los partidos que se disputan este fin de semana. La principal medida alternativa para la eliminación de la mascarilla será el certificado de vacunación contra el COVID. Desde la Federación recuerdan que en algunas de sus competiciones ya no estaba exigida la mascarilla y se hacían test serológicos cada catorce días. Estos serán sustituidos por el certificado, pero aquellos jugadores que no se hayan vacunado tendrán que presentar un test negativo y si no, poner la mascarilla. Su uso, de todos modos, no estará prohibido y si cualquiera de los participantes en las competiciones federadas estima que está más protegido con ella, podrá seguir llevándola.

Por otra parte, la Federación Gallega de Rugby, que ya tenía previsto empezar la semana pasada la liga autonómica sin mascarilla al imponer test obligatorios cada catorce días, lo hará desde hoy. En su caso, los clubes votaron por un cambio de protocolo para eliminar su uso, pero no pudieron aplicarlo hasta recibir el visto bueno de Sanidade y la jornada fue aplazada.

Otras federaciones descartaron su aplicación de forma inmediata, por lo menos para este fin de semana, para estudiar las mejores alternativas a la mascarilla y enviar las propuestas a la Secretaría Xeral para o Deporte. Además, desde Ufedega (Unión de Federaciones Gallegas) pretenden llevar a cabo una puesta en común para hacer una proposición conjunta y coordinada, aunque después será cada disciplina la que tome sus decisiones. Ufedega ya había pedido hace unas semanas este tipo de medidas para seguir avanzando en la normalidad en el deporte, cuya incidencia en la pandemia ha sido mínima.