Decía mi gran amigo Tito Torres en el para mí artículo más bonito y especial de Stickazo, “¿Por qué era tan bueno Dani Freire?”, que tristemente uno se acostumbra a que estas cosas pasan... yo estoy en una edad, pasados los cuarenta, en que por desgracia padres y madres de amigos íntimos que me han querido y cuidado muchísimo (y yo querido a ell@s) se nos han ido, ¡y me da muchísima pena!

No soy yo muy del “rollo Rafa Nadal”: cuñado perfecto, esposo que querrías para tu hija y tal. Yo soy más de Maradona y ese tipo de gente llena de imperfecciones pero que dejan un legado eterno: “rollo Vicen”. Con Vicente conecté desde el principio, hace 25 años más o menos, cuando Tito era un imberbe juvenil y Dava correteaba fuera de las pistas con patines Fisher Price. Ya estaba entonces con una cámara grabando partidos, y era como fue siempre: un cachondo mental, un bufón en las gradas y un tío que vivía y trasmitía intensidad. Nunca nadie me aplaudió tanto mis tarjetas azules por calentarme y repartir estopa; o por llegar a las 7 de la mañana con Titini un pelín perjudicados ambos... pero con unos croissants de Glacé y el periódico para que pudiesen degustar Vicen y Cris de buena mañana.

Yo a Vicente sobre todo le quiero dar las gracias. Gracias por, dejando a un lado mi familia y amigos, haber apoyado y “patrocinado” las dos cosas que más me emocionan y me hacen disfrutar de la vida: el hockey sobre patines y el Movimiento Nambuma Malawi.

Me da rabia que en el hockey coruñés se le haya metido tanta caña. Habrá hecho muchas cosas mal o no, pero las hizo su manera. La diferencia con casi todos, incluido yo, es que él las hizo. Hizo muchísimo por el hockey gallego. Lógicamente para ayudar hay que poder, pero sobre todo hay que querer, y él quiso mucho. ¡Tiene perengueles que el más manido reproche era que lo hacía por sus hijos, manda carallo, no lo va a hacer por los tuyos! ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en involucrarse y en querer dar los mejor a tus hijos? Y, sobre todo, ¿cuántas personas se han beneficiado de todo eso? ¿Cuántos jugadores, entrenadores clubes, asociaciones, estamentos... personas al fin y al cabo, se han beneficiado? ¡Muchas! Yo una de ellas, y por eso: ¡Mil gracias Vicen!

El domingo cuando bajé a desayunar en Castelldefels para enfrentarnos al Barça el bueno de César Carballeira (¡no se puede ser más buena gente que Chesare!) nos contó todo. Me dio muchísima pena Copa porque es un tío súper sentido, y sé que le quería muchísimo de verdad. ¡Me llenó de orgullo el comportamiento de todo el equipo y me confortó mucho ver cómo afrontaban Tito, Dava y los gemelos el triste trago: ¡Con mucha pena, pero sobre todo muy unidos, cuidándose mucho y con mucho sentido del humor!

Vicen, a ver si te podemos dedicar algo grande esta temporada, ¡vamos por el buen camino! Y si no ganamos, al menos que nos dé para que puedas preparar por ahí arriba un vídeo de los atracos que nos meten que tanto te gustaban y se lo pasas a los muchachos de HockeyGlobal.

Tonekas, polos camiños, ¡toliño por vivir!