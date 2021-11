Ni la goleada ni el rodillo amarillo pudieron empañar la cristalización de un sueño. El Victoria pisaba el césped de Riazor para jugar por primera vez en su historia la Copa y aguantó lo que pudo y con honor. Fueron ocho goles, cuatro en cada parte, y pudieron ser más, ya que sin duda la figura del equipo blanquinegro y del partido fue el guardameta Jano. Poco importó. Sí, sus múltiples manos salvadoras evitaron un resultado de dobles dígitos. Sí, esas acciones de pulpo posibilitaron que su equipo soñase, al menos, un cuarto de hora. Todo es verdad, pero había que mirar más allá y los 6.000 espectadores de la grada blanquiazul y todo el fútbol modesto coruñés no dejaron de sentirse orgullosos, de celebrar antes, durante y después una noche para el recuerdo.

El sueño era jugarlo, pero nada obligaba a ponerse techo. El Victoria, un histórico con casi ochenta años de vida a la par que joven por filosofía, saltaba emocionado al coliseo coruñés negándose a creer que era imposible. Salió bien plantado desde el inicio el equipo de Pigueiras. La pelota era del Villarreal, los nombres ilustres y la intención de ir a por el 0-1 cuanto antes, también. Era cuestión de tiempo y de las manos de Jano, como bien se demostró desde los compases iniciales.

El equipo amarillo, con un internacional como Alcácer en la vanguardia, percutía una y otra vez. El héroe de la eliminatoria ante el Hernani se afanó en desviar dos cabezazos que olían a gol. El equipo blanquinegro insistía en defenderse, en estar juntos para minimizar daños y la pegada del rival. Lo conseguía. Incluso se estiró en un par de cabalgadas de su referente ofensivo, Jorge Raña. Ni tan mal.

Todo se empezó a resquebrajar poco después del cuarto de hora. Una pared entre Moreno y Alcácer tejió una jugada y un disparo del otrora lateral que fue imposible para el meta. No dejó de ser un jarro de agua fría, pero era esperable, hasta se puede decir que tardó en producirse. El equipo de Unai Emery no se detuvo ni mucho menos. El ex del Liverpool quería que esta fuese su noche y a los pocos minutos logró el segundo con un soberbio disparo desde la frontal. Si las genialidades también le castigaban, poco había que hacer para el Victoria. Antes de la media hora llegó el tercero con un cabezazo de Mandi y se rompió así el duelo y cualquier atisbo de quimera.

Llegaron después unos minutos en los que el Victoria pudo animarse algo y adelantar líneas. El Villarreal se concedió entonces un leve respiro. Insistía Raña, tocaba Sergito, buscaba alguna acción de mérito Iago Pérez. Pronto el campeón de la Europa League reanudó las acometidas y aprovechó una imprecisión de la cobertura local para hacer el cuarto. Alcácer era el autor. Un asesino infalible ante las dudas. Llegaba el descanso y solo le restaba al Victoria buscar el tanto del honor.

Los aficionados locales esperaban que el Villarreal tuviese algo de clemencia en el segundo acto, pero el equipo amarillo solo la mostró a ratos. Chuzwueze remachó a la red el quinto tras un aclarado de Raba. Luego fueron Gerard Moreno, Dia y Iosifov los que redondearon el marcador hasta el 0-8. No dejó de haber cierta polémica con el último tanto, ya sobre la hora, ya que el joven futbolista ruso no perdonó ni frenó en la jugada, a pesar de que había un jugador de los coruñeses caído sobre el césped. Hubo incluso algún gesto de negación de Jano por la falta de deportividad, pronto pasó al olvido esa acción. Mientras minimizaba daños e intentaba sin mucha fe el tanto del honor llegó el final para el Victoria, al que solo le quedaba celebrar. El resultado se perderá en el olvido, pero no una cita histórica para uno de los clásicos del fútbol coruñés, el cuarto equipo de la ciudad que juega la Copa.

Victoria-Villarreal (0-8)

Victoria: Jano; Plaza, A. Méndez (Diego Expósito, min.79), Pipo, Mandayo (Jorge, min.72); JaviSande, Sergito;Sergio (Sergio Padín, min.55),Martín (Patiño, min.73),Jorge Raña; y Iago Pérez (Iago Rial, min.79).

Villarreal: Asenjo; Mario Gaspar, Dela (Carlo, min.79), Mandi,Estupiñán (Gerard, min.64); Chukwueze, Raba (Tasende, min.64), Iborra, Alberto Moreno; Sobrino y Alcácer (Dia, min.46).

Goles: 0-1 (min.17): Alberto Moreno. 0-2 (min.22): Alberto Moreno. 0-3 (min.28): Mandi. 0-4 (min.37): Alcácer. 0-5 (min.50): Chukwueze. 0-6 (min.73): Gerard Moreno. 0-7 (min.82): Dia. 0-8 (min.87): Iosifov.

Árbitro: González Fuertes (Colegio Asturiano). Sin amonestaciones.

Incidencias: Riazor. Unos 6.000 espectadores en la grada de Preferencia.