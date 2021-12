El Liceo empezaba otra liga, una más terrenal después de haberse medido a los cuatro favoritos, y no falló en su visita al Las Rozas con una victoria por 1-4 que aunque no le permite escalar puestos en la clasificación de la OK Liga femenina, en la que sigue octavo, sí le acerca un poco más a los puestos de cabeza. Las verdiblancas, con solvencia defensiva y las impresionantes paradas de Vicky Caretta para sacar de apuros, resolvieron el duelo en Madrid con cuatro zarpazos de sus cuatro sopranos: Bea Gaete, Adriana Soto, Alba Garrote y María Sanjurjo. Cerrarán la semana el sábado con otro partido a domicilio con su visita al Mataró.

El encuentro empezó frío en una pista gélida —las integrantes del banquillo local estaban tapadas con mantas y las del visitante, con los abrigos puestos—. Los dos equipos, que llegaban igualados y como rivales por una plaza para la Copa de la Reina, no querían cometer errores. No en los primeros minutos. Pero el Liceo es un especialista a la contra y a la mínima monta tres pases y se planta frente a la portera rival. Así fue en el minuto diez, cuando Garrote encontró a Bea Gaete y esta, con un disparo medido, anotó el 0-1. Hasta el descanso las dos mejores ocasiones fueron locales, a punto de empatar en ambas Giulia Galeassi y en las dos frenada por el recital desplegado por Vicky Caretta. De italiana a italiana. La segunda parte empezó igual. El Liceo no sufría pero tampoco encontraba de forma fácil el gol. Lo solucionó el talento de Adriana Soto. Amagó, se fue y disparó. Todo perfecto para el 0-2. Y poco después Alba Garrote hizo el tercero con otro gesto técnico brillante de levantar y picar la bola. Las Rozas pudo recortar de falta directa, pero falló y eso acabó con sus opciones por más que Mónica Vilaró, a dos para la bocina, marcase. Porque para que quedara clara la victoria coruñesa María Sanjurjo sentenció con el cuarto a la contra.