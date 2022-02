El medio maratón Coruña21 contará el domingo con 1.441 participantes—1.161 de la categoría máster; 252 sénior; 15 sub 23 y 5 sub 20—, que es el número de atletas que confirmaron su inscripción al cierre del plazo. La carrera tendrá salida, a las 09.30 horas, y meta en el Cantón Grande y el recorrido será de una única vuelta, con paso por el paseo marítimo, pero también en dirección al puerto de Oza y el mercado de Elviña, con la entrada en los muelles del Puerto por primera vez. Los atletas podrán dirigirse desde mañana a la quinta plaza de El Corte Inglés de Ramón y Cajal para recoger los dorsales en el departamento de deportes de 11.00 a 21.30 horas. El sábado el horario será desde las 10.00 hasta las 21.30 horas. Además, se habilitará una entrega de dorsales y chip el día de la carrera de 08.00 a 09.00. Se ruega a los corredores, no obstante, que en la medida de lo posible los retiren antes para evitar aglomeraciones.