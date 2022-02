Paula Canedo y Ruth Fuentefría lideran a la base del CH Coruña

El Club Halterofilia Coruña regresó de Madrid, donde compitió en la Copa Federación sub 16 y sub 18, con dos títulos, dos subcampenatos y dos bronces por equipos, además de los oros individuales de Paula Canedo y Ruth Fuentefría —que logró la mínima para el Mundial júnior— las platas de Darío Barros y José París y el bronce de Aris Varela. La base coruñesa dirigida por Ferenc Szabo sigue dando mucho que hablar.

De hecho, estar en la Copa Federación ya no es fácil porque solo lo consiguen cinco conjuntos por categoría. En el Pabellón Cerro Almodóvar había 17 equipos, seis eran de la ciudad y los seis se subieron al podio. Destacaron los grupos masculinos porque tanto el sub 16 como el sub 18 lograron el título de campeones. En categoría sub 16 masculina hubo doblete con el bronce del conjunto B. En chicas se repitió en sub 16, con plata y bronce mientras que en sub 18 se proclamaron subcampeonas, con el Pabellón Ourense, el otro equipo gallego en liza, en la quinta plaza.

En las actuaciones individuales destacaron las dos medallistas internacionales de la temporada pasada, Paula Canedo, que ganó la categoría sub 16, y Ruth Fuentefría, que hizo lo propio con la sub 18, con mínima incluida y clasificación para el Mundial júnior del próximo mes de mayo en Grecia. Darío Barros y Aris Varela fueron segundo y tercero en sub 16 y José París, subcampeón sub 18.