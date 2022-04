EL Liceo goleó ayer al Vilanova por 3-10 en un partido en el que el rival solo le aguantó en la primera parte. De hecho, las locales se adelantaron en el marcador, pero las verdiblancas reaccionaron con rapidez y, a pesar de la escasez en las rotaciones, ya que viajaron ocho y Stanis solo podía contar con dos recambios, impusieron su ritmo para golpear una y otra vez. Con este resultado, el conjunto coruñés se asienta en la sexta posición para confirmar su remontada. Tiene 35 puntos, que serían 38 si no llega a ser por la sanción por la incomparecencia en Mataró. Ya le mete cinco al Igualada, que viene por detrás, mientras que todavía está lejos del quinto, el Cerdanyola (43) y a un mundo del cuarto Palau (49). Y todavía le quedan cinco partidos por delante y, sobre todo, la Copa de la Reina dentro de un mes.

María Sanjurjo, que ha ido de menos a más según ha avanzado la temporada, siendo el menos ya un nivel muy alto, llamando a las puertas de la selección; y Alba Garrote, con tres tantos cada una, lideraron el apartado goleador en el que también destacó, con dos, Adriana Soto para mantenerse en el top de máximas anotadoras de la liga. Completaron el marcador Alejandra Martín, que se estrenó en el máxima categoría, y Lucía Paz. También era el primer gol de la capitana verdiblanca esta temporada, que prácticamente no había podido jugar, aunque sí había estado en el banquillo —incluso vestida de segunda portera en Palau— por problemas de espalda. Otra buena noticia.

El partido se presentaba a priori sencillo porque el Vilanova solo había sumado siete puntos y ocupa la penúltima plaza. Pero nada más empezar, cuando no se había llegado al medio minuto, Pascual adelantó a las locales. Adriana Soto empató con la misma rapidez, en el minuto siguiente, y Alba Garrote dio ventaja a las suyas cuando aún no se había llegado al minuto 5. Le tocó otro susto al Liceo cuando Angrill anotó el empate a dos. En esta ocasión la encargada de devolver la ventaja fue María Sanjurjo, por partida doble, antes del descanso (2-4). Después de él, llegó el momento de Paz. Y acabó en cierta medida la resistencia del Vilanova. Porque el marcador no hizo más que crecer. Anotó Adriana Soto y aunque recortó de penalti Córdoba, todavía quedaban tres goles visitantes por llegar de Garrote, Martín y Sanjurjo.