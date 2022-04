Baño europeo para olvidar la batalla

El Liceo jugará los cuartos de final de la Golden Cup hoy a las 18.15 horas contra el Noia después de doblegar ayer al Barcelos y proclamarse campeón del grupo C. Los verdiblancos tuvieron que reponerse a un momento tenso, con una batalla campal en la zona de banquillos y una agresión portuguesa con el stick en alto; y también al 4-3 con el que tomaron ventaja los lusos nada más iniciarse el segundo tiempo. El equipo de Juan Copa, muy bien plantado en defensa, sin dejar correr a su rival, se dio un homenaje en ataque para lograr una de esas victorias que dan prestigio en Europa. Los coruñeses buscaban su sitio entre los grandes y ya están entre los ocho mejores.

Uno de los máximos peligros del Barcelos son sus cañoneros y el Liceo le empezó dando de su medicina con un trallazo de Roberto di Benedetto, que como ya hizo en el Campeonato de Europa de selecciones el pasado mes de noviembre, cuando fue uno de los mejores, se crece en las grande competiciones. El francés abrió el marcador y aún no se había cumplido el primer minuto. Esperaba una primera parte intensa. Los locales, ayer visitantes en el electrónico, salieron mejor y David Torres tuvo la siguiente, pero su disparo se estrelló contra el palo. La azul a Alvarinho Morais dio la tercera. La falta directa de Jordi Adroher se fue alta. Y en eso llamado la ley de la compensación, a la siguiente jugada fue el capitán coruñés el que se llevó el castigo. Con un especialista como Darío Giménez, es prácticamente una condena. El argentino igualó la contienda que iba subiendo en decibelios y grados centígrados.

Era la tarde los cañoneros y sacó su metralleta a disparar Álex Rodríguez en el saque de una falta desde la frontal. El Liceo volvía mandar, pero no le duró mucho la alegría. Los colegiados señalaron penalti y ahí hay otro que no falla en el Barcelos. Miguel Rocha se situó en el punto y mandó la bola a la red de Carlos Grau. Imparable. Un misil. Y vuelta a empezar. Los portugueses estaban sacando rentabilidad máxima a la bola parada. Y fue cuando llegó la batalla campal. Empezó en la pista. Doble azul, una para Joca Guimarães. Otra para Álex Rodríguez. Salieron por la puerta central... y empezó el bochornoso espectáculo. Porque de los insultos se pasó a los empujones y de los empujones, a los puños. Una escalada de violencia en la que el Barcelos tuvo un actitud fuera de todos los códigos deportivos y morales cuando empezó a levantar sticks para agredir a los rivales. Es un principio no escrito en el hockey sobre patines en el que los jugadores llevan en la mano un arma tan poderosa. El stick siempre en el suelo.

Cuando por fin se calmaron los ánimos y Joka, portero suplente de los lusos —tuvo que vestirse Luis Querido— enfiló el túnel de vestuarios, el ambiente estaba enrarecido. Cada equipo jugaba con uno menos en pista —Joca y el Barcelos, muy efectivo a la contra, sacó provecho de los huecos. Rampulla marcó y el tercero y silenció a un Palacio que se volvió a levantar cuando su capitán empató antes del descanso.

Parecía que se complicaba el liderato del grupo cuando Morais abrió la segunda parte con el cuarto. Pero fue el único momento de reinado del gallo. Porque el Liceo fue un vendaval. La azul a Darío Giménez fue el punto de inflexión. Jordi Adroher dio una de sus exhibiciones de directas para devolver la igualdad. Y se sucedieron las ocasiones verdiblancas. Una tras otra. Una exhibición. Desde la defensa, desde donde neutralizó los puntos fuertes de su oponente mientras que Carles Grau en la portería hacía el resto. Puso un cerrojo y sus compañeros se lucieron arriba. David Torres, César Carballeira y Jordi Adroher, en jugada y de directa, completaron el partido de ensueño. Ni siquiera le salieron la directas a Darío Giménez, que ya con todo decidido falló a bola parada como tampoco pudo Álex Rodríguez con la suya, que se fue al palo. Festival verdiblanco.