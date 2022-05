Primera final ganada por el Liceo, que se anotó el 1-0 en la eliminatoria de cuartos de final del play off por el título de la OK Liga al vencer al Alcoy por 6-3. Dentro de una semana los verdiblancos pueden cerrar su pase a las semifinales en territorio rival, donde perdieron en la fase regular, y, si no lo consiguen tendrán otra oportunidad en A Coruña, donde se disputará el encuentro definitivo el martes 24. En un partido frío, con muy poco público en la grada —jugaba al mismo tiempo, enfrente, el Dépor—, el conjunto de Juan Copa fue de menos a más y no echó de menos a Roberto di Benedetto, recuperándose de su operación en la nariz. Parecía casi un partido amistoso, no uno de play off, pero en la segunda parte los coruñeses pisaron el pedal del acelerador y dejaron claro su dominio.

En la primera el Liceo ya había tenido el control, pero con una marcha menos. El Alcoy, bien en defensa, pero inactivo en ataque, se la jugó todo a una carta, lo que pudiera sacar de palomero Gonzalo Pérez. Los locales movían la bola. Álex Rodríguez se estrelló contra el palo, después se lesionó y ya mediado el primer tiempo marcó el 1-0 con una jugada clásica suya, tiro de media distancia y gol. Se quedó en la pista con los tres que entraron desde el banquillo, que aportaron dinamismo. Antes del descanso Torres marcó el segundo, de penalti, y Oruste el tercero nada más regresar de vestuarios, ya con otra velocidad. No importó que recortara Pérez o que Dava mandara su segundo penalti al palo. Las triangulaciones en ataque dieron el cuarto de Adroher, el quinto de Burgaya y el sexto de Adroher. Bola de partido para la próxima semana. El Dominicos juvenil luchará por el oro El equipo juvenil del Dominicos luchará hoy a partir de las 13.30 horas en el pabellón de Monte Alto y con el Reus como rival por la medalla de oro en el Campeonato de España de la categoría que desde el pasado viernes se disputa en A Coruña. El conjunto de la Ciudad Vieja, que terminó segundo de grupo la primera fase con dos victorias y una derrota —precisamente contra el Reus—, eliminó ayer en las semifinales al Alcobendas, que había sido primero del otro grupo, por un claro 2-7. Antón López (2), Gonzalo Varela (2), Jacobo Copa (2) y Bruno Saavedra (1) fueron los autores de los goles coruñeses. El Dominicos no pudo completar la fiesta porque en Mieres, su equipo alevín se quedó a las puertas de la final al caer en semifinales por 5-0 contra el Barcelona. Hoy a las 12.00 horas tendrá otra oportunidad para acabar en el podio en el partido por el tercer puesto contra los anfitriones, que ya ganaron hace dos semanas a los coruñeses en la final del sector.