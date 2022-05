En Eibar, el CRAT perdió en la primera fase contra las anfitrionas, pero después se repuso con victorias ante el León y el Cisneros, lo que le clasificó para los cuartos de final. Allí se vio las caras con el Les Abelles. Se adelantaron las valencianas con un ensayo de Lieve Geraldine Stallaman transformado por Alexandra Marina. Las coruñesas respondieron al minuto siguiente con la marca de Judith Hernández que Cecilia Huarte mandó entre palos para igualar a siete. En la segunda parte Fanny Gómez golpeó de nuevo con transformación de Irene Noguera. Y el CRAT también ensayó, otra ve por medio de Judith Hernández, pero no acertó con la transformación que le hubiese dado el empate. Con el 14-12 no le quedó otra que luchar por los puestos del quinto al octavo. Pero perdió después contra el Olímpico de Pozuelo por 12-19 y también contra el Turia en el siguiente, por 29-7, para ser octavo.

Permanencia de España

La selección española femenina de seven, con la jugadora del CRAT Paula Requena, consiguió la permanencia como equipo fijo de las HSCB World Rugby Seven Series. Tras una segunda jornada aciaga en las Series de Toulouse, donde no pudo clasificarse para cuartos de final y finalmente terminó undécima con una victoria frente a Inglaterra (26-14). Eso hizo que la única esperanza para la salvación fuera que Brasil quedara octava. Afortunadamente las sudamericanas no pudieron con Francia en semifinales ni con Estados Unidos y se cumplió lo que necesitaban las leonas para seguir un año más en la elite mundial de la modalidad olímpica.