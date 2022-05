El Leyma está contra las cuerdas. No solo por perder en Girona (92-62) el segundo partido del play off de ascenso a la ACB y que no le quede otra opción que ganar el próximo, que será el jueves en el Palacio de los Deportes de Riazor, si quiere tener una vida extra para alcanzar la final a cuatro. También porque sufrió la lesión de Atoumane Diagne, uno de sus hombres altos y el que estaba siendo el encargado de cubrir a Marc Gasol y prácticamente consiguiendo alejarle de la pintura —aunque ayer no parecía importarle demasiado, llegando a anotar hasta tres triples—. La distancia ya era definitiva (48-28) en el momento de la lesión del senegalés. Pero a partir de entonces llegó el hundimiento definitivo. Naufragio provocado por el estratosférico acierto en los triples en el primer tiempo del Girona. Diez agujeros en una barca que ya se mantenía a duras penas a flote.

Cuando se habla de un acierto desorbitado desde el perímetro, no se exagera. Abrió el fuego Soluade con un triple en la primera jugada. Pero Urtasun respondió con tres seguidos a los que se sumaron otros dos de Marc Gasol y un sexto de Franch (20-11). De los 20 puntos de los locales, 18 habían sido desde la línea de 6,75 metros. Pese a todo, el Leyma se mantenía dignamente, incluso otro pívot como Nick Ward se atrevía a anotar de tres (23-16). Sabat, con el séptimo triple del Girona, cerró el primer cuarto (29-18). La mejor noticia es que los naranjas aguantaban el chaparrón y se mantenían en el partido. Sería difícil mantener ese ritmo de anotación. Pero aún quedaban otros tres por llegar —Fjellerup, Gasol y el cuarto en cuatro intentos de Urtasun— para poner la puntilla con el 48-28. 10 de 13. Fue el momento también de la lesión de Diagne. Un golpe definitivo. Como la vuelta del descanso (51-30), cuando el Leyma estuvo cuatro minutos y medio sin anotar —y lo hizo con tiros libres—, llegando el marcador a reflejar un sonrojante 61-30. Arreglaron un poco la sangría los naranjas, sobre todo desde la línea de la personal —solo dos canastas en juego en el tercer cuarto— para el 72-40 con el que se abrieron los últimos diez minutos. El Girona, que se había dejado ir en el cuarto anterior, sacó a los suplentes en el definitivo y estos se esforzaron para reivindicarse. Solo dos triples seguidos de Javi Vega y un par de acciones de Pecius y Hamilton maquillaron el marcador que aun así reflejó 30 puntos de diferencia, 92-62, todo un abismo. La serie se traslada ahora a A Coruña. El Palacio de los Deportes de Riazor acogerá el tercer partido de la eliminatoria el próximo jueves a las 20.30 horas. El equipo de Sergio García necesita el apoyo de la afición naranja para intentar igualar los cuartos de final en las dos oportunidades que tendrá en casa. De momento, una. Porque si los coruñeses pierden, ya no habrá más. Si ganan y se apuntan el primer punto, sí que se jugaría un cuarto partido, previsto para el sábado a las 18.30 horas. Unos días de recuperación, reflexión y mirando con preocupación hacia Diagne.