Irene Martínez se quedó ayer sin marca en el Campeonato de Europa absoluto de halterofilia que se está disputando en Tirana (Albania), donde en la competición de 59 kilos hizo lo que en el argot de este deporte se conoce como blanquear o, lo que es lo mismo, fallar en los tres intentos que el deportista tiene para completar con éxito el levantamiento del peso escogido. Le pasó a la coruñesa en la modalidad de dos tiempos después de haber levantado 88 kilos, una buena marca, en arrancada. La deportista del CH Coruña había estado lesionada buena parte de la temporada y tuvo que hacer un enorme esfuerzo para estar en la cita continental, pero solo con la mitad de la preparación que otros cursos.

“Lo primero que ha pensado al irme en blanco ha sido: ‘¿tanto esfuerzo para qué? No ha servido de nada’”, escribió la propia Martínez en su perfil de Instagram. “Tras un par de horas y una lloradita, solo puedo quedarme con que lo he intentado hasta el final”, añadió. “Si tengo que decir qué ha pasado, ni yo misma lo sé. Me sentía muy bien, no ha sido un problema de kilos. Simplemente creo que fue un día en el que no ha salido nada bien. Soy de las que piensan que todo pasa por algo y creo que esta preparación ha servido para hacerme más fuerte. El deporte es una montaña rusa, así que toca salir de este socavón y seguir hacia arriba siempre”, concluyó. La coruñesa tiene como objetivo los Juegos de París 2024, para lo que necesita realizar una buena competición internacional en los dos próximos años.