El Liceo hace un llamamiento a su afición. Esta noche (20.30 horas) disputa el partido más importante de la temporada. Porque puede ser el último o el que le otorgue la llave de acceso a la final por el título de la OK Liga masculina, donde entonces empezará, ya este mismo viernes, otra batalla. Pero no puede pensar más allá. Con la eliminatoria de semifinales del play off empatada a dos entre los verdiblancos y el Noia, el Palacio de los Deportes de Riazor acoge el duelo definitivo en una jornada de puertas abiertas para que el factor cancha se convierte en fundamental. Hasta ahora lo ha sido. El Liceo ganó los dos encuentros que disputó en A Coruña (6-5 y 5-2) y el Noia los dos que tuvieron lugar en Sant Sadurní (6-0 y 5-4). Ahora la serie se traslada de nuevo a Riazor porque el conjunto de Juan Copa fue segundo en la fase regular por la tercera plaza de los catalanes. Ya no importa nada más. Ni la liga ni los anteriores cuatro partidos. Ya no es hora de pensar en aquel gol del domingo a falta de 17 segundos, en los penaltis y faltas directas, en si se hubiese podido hacer más. Lo único que cuenta es lo que pase en los cincuenta minutos de hoy. Y toca vaciarse.

Martes. 20:30h.#TodosÓPazo! pic.twitter.com/Z3izaa0Jgv — Hockey Club Liceo (@HockeyClubLiceo) 6 de junio de 2022 El Liceo ha tenido que disputar en siete ocasiones el quinto partido de una eliminatoria de play off por el título y las estadísticas no le favorecen porque solo consiguió ganar en dos ocasiones, las dos en casa; por cinco derrotas, cuatro fuera y una en su feudo. En la temporada 1994-95 el Igualada le dejó fuera de la final en el quinto partido de las semifinales, disputado en territorio catalán (4-3). Al año siguiente, 1995-96, le tocó vivir otras dos eliminatorias de infarto. En semifinales le ganó en el quinto al Reus (5-2) en el Palacio de los Deportes de Riazor, un encuentro lleno de polémica porque la afición coruñesa provocó numerosos incidentes. Después, en la final, los verdiblancos cayeron en cinco duelos con el Barcelona. Tuvieron la ocasión de cerrar en el cuarto en casa, pero tras un gol fantasma los culés se impusieron en los penaltis y en el quinto, en el Palau, sentenciaron el título (7-4). 14 El Reus se vengó del Liceo en la temporada 2000-01. Los coruñeses quedaron apeados en cuartos de final en un quinto partido que se decidió por 6-2 a favor de los rojinegros. En la 2001-02 la derrota en el quinto llegó en semifinales y de la mano del Barcelona, que también tuvo el factor cancha a favor para llevarse el último duelo por 3-1. No le sirvió a los liceístas jugar en casa en la 2002-03 contra el Lloret, contra el que perdieron por 4-5 en el quinto partido de primera ronda. Por último, en la 2007-08 se sirvió del Palacio para pasar a semifinales contra el Blanes, al que venció por 6-0 en el desempate. No fue en el quinto, sino en el tercero —porque la eliminatoria era al mejor de tres—, pero el Liceo se proclamó campeón en la 1989-90 al imponerse al Igualada en el Palacio por 3-1; en la 1991-92 fue al revés porque fue el Igualada el que ganó el tercero de la final por 2-1 en su feudo; y en la 2001-02, antes de perder en cinco con el Barcelona, ganó en el tercero al Lleida con triunfo en Riazor en el decisivo duelo por 7-3 y en la 2006-07 perdió las semifinales en el tercero contra el Barcelona (8-3). Mejoran las estadísticas. Dos triunfos, los dos cuando jugó como local el último, y dos derrotas, las dos que le tocó jugar fuera. Riazor decidirá el pase a la final entre el Liceo y el Noia Con el público a favor será más fácil, que no sencillo. El Noia ha demostrado un enorme espíritu competitivo en esta eliminatoria en la que las paradas de Blai Roca, la bola parada, con los penaltis de Xavi Costa y las directas de Eloi Mitjans, y la aportación de veteranos como Jordi Bargalló y Aleix Esteller le han permitido llegar hasta aquí. El Liceo necesita más que nunca un bloque unido en el que todos aporten y en el que algunos jugadores tienen que dar un paso al frente. Su lema es el de juntos somos más fuertes. El aspecto mental también es otra de las especialidades de Juan Copa. Motivación no puede faltar. Los verdiblancos llevan trabajando desde agosto, es decir, diez meses, para alcanzar un objetivo que sigue dependiendo de ellos mismos. El Barça y el Reus también en el quinto La final del play off por el título de la OK Liga masculina todavía no tiene inquilinos, a pesar de que comienza este mismo viernes, porque las dos semifinales han necesitado ir al quinto partido. En el Palacio de los Deportes de Riazor (20.30 horas) se vivirá uno de ellos entre el Liceo y el Noia y el otro lo protagonizarán el Barcelona y el Reus en el Palau Blaugrana (20.15 horas). En esta eliminatoria, los dos robaron una victoria en el feudo del rival. Empezó golpeando el Reus, que se impuso en la cancha culé, pero estos respondieron con dos triunfos seguidos, uno en la Ciudad Condal y otro a domicilio. El domingo, ante un pabellón reusense lleno, los rojinegros mandaron la serie al quinto. Si el Liceo pasa a la final, depende de quién sea su rival tendrá o no el factor cancha a su favor. Si el clasificado es el Barcelona se jugarán los dos primeros partidos (viernes y domingo) allí. Si es el Reus, serán aquí.