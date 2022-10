Primera derrota del Liceo en la OK Liga. Los verdiblancos cayeron ayer en su visita al Noia en un partido muy competido en el que Blai Roca selló su portería y los coruñeses solo pudieron anotar a bola parada. El conjunto de Juan Copa no se rindió, compitió, pero pagó encontrarse en fase de acoplamiento.

La primera parte fue tensa. De esas en las que las fuerzas están tan igualadas que puede pasar cualquier cosa. Y lo que pasó fue el tanto de Martí Gabarró, el único antes del descanso. En la segunda parte se desataron las hostilidades. Jordi Bargalló, de nuevo inspirado ante su exequipo, hizo el segundo en superioridad. César Carballeira recortó desde el punto de penalti y a los pocos segundos, Gil volvió a poner a los locales con dos de ventaja. No habían pasado ni cinco minutos desde la vuelta de vestuarios. Carballeira, con otro penalti, se empeñaba en no bajar los brazos para el bando verdiblanco. Cuando no entran de otra forma, bendito recurso. Aguantó el Liceo. Buscó el empate. Pero el jarro de agua fría fue mayúsculo cuando Ballart, a 10 minutos para el final, desequilibró la balanza para los de casa. Por más que Álex Rodríguez anotó de directa (otra bola parada), Esteller sentenció. Se le atraganta el Ateneu a los coruñeses, donde han perdido en sus últimas tres visitas. Ya tienen que pensar en el Reus para acabar con buen sabor de boca antes del parón por el Mundial.

El equipo femenino recibe al Mataró

Tercera jornada de la OK Liga femenina, penúltima antes del parón de la competición para la disputa de los World Roller Games en San Juan (Argentina), y el Deportivo Liceo recibe al Mataró (Palacio de los Deportes de Riazor, 21.00 horas) tras una victoria en casa contra el Sant Cugat y una derrota a domicilio en Cerdanyola. Las verdiblancas vuelven a su feudo, donde tienen que hacerse fuertes, para dispar las dudas. Aunque enfrente tendrán a un sorprendente local que cuenta sus partidos por triunfos, incluido el de la semana pasada frente al Manlleu, sobre el papel uno de los grandes favoritos de la categoría. Gran reto el que tienen por delante las pupilas de Stanis García, que además antes del descanso del mes de noviembre tendrán que asumir los partidos contra el Telecable Gijón y el del Palau, otros de los grandes que completan un inicio de curso complicado para las verdiblancas. El técnico asturiano podrá contar con todos sus efectivos, incluida la chilena Bea Gaete, que ya debutó la semana pasado, y exceptuando a la argentina Adriana Soto, que no se cuenta con su incorporación hasta después del Mundial. Será clave la seguridad defensiva tras los seis goles encajados en Cerdanyola.