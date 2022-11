Ni Pau Bargalló. Ni Roberto di Benedetto. Ni Xavi Barroso. Ni Antoine le Berre. Ni Ferrán Font. Ni Carlo di Benedetto. Ni Dava Torres. Ni Bruno di Benedetto. Ni Toni Pérez. Uno a uno se fueron acercando al punto de penalti y todas las estrellas de España y Francia fueron fallando sus lanzamientos en la fatídica tanda que iba a decidir quién de las dos selecciones accedía a semifinales y quién se quedaba fuera. Y al final, Remi Herman, el primero, al que le tocó ser el valiente de abrir la secuencia, fue el único que acertó. El jugador del Juventude de Viana, eterno escudero de los Di Benedetto, siempre en segundo plano, pero igual de vital y necesario, se convirtió en el héroe de la gran hazaña histórica de los galos junto al portero Baptiste Bonneau (Sant Cugat), que a su vez fueron verdugos y ejecutores del fracaso de una España que no encontró su mejor versión, que fue incapaz de meter ni un solo penalti y como consecuencia, cayó eliminada en cuartos. Adiós al sueño de los coruñeses David Torres e Ignacio Alabart.

Se esperaba un partido duro. Francia, con la generación de los hermanos Di Benedetto (Carlo, Bruno y Roberto, los tres pasaron por el Liceo y el segundo todavía es jugador verdiblanco), ya no es una sorpresa. Ambas habían disputado la final del Europeo del año pasado. Pero ninguna había mostrado su mejor cara en San Juan. España cayó ante Argentina en el estreno y después enderezado el rumbo contra Mozambique y Angola, selecciones que no son de primer nivel mundial. Los galos perdieron con claridad contra Portugal, sufrieron aunque remontaron ante Chile y empataron con Italia. Pero en cuartos de final ya no servían las medias tintas. Quien perdiera se iría a casa —no literalmente porque aún quedan los partidos para dirimir de la quinta a la octava plaza, ni siquiera un premio digno de consolación—.

Francia llevó la iniciativa. Es un equipo que juega de memoria porque sus miembros llevan juntos casi desde la barriga de sus madres, de hecho tres comparten la misma —Mercedes, coruñesa casada con un italiano y asentada en el país vecino— y dos estuvieron en ella a la vez —Roberto y Bruno son mellizos—. Con un orden defensivo impecable basado en un cuadrado muy cerrado sobre su portería, impidieron que los españoles se pudieran acercar y estos se tuvieron que encomendar a los tiros de larga distancia. Y cuando corrían, hacían daño. Como la contra que sirvió para abrir el marcador llevada por Roberto y culminada por Carlo. Empató España con una directa de Ferrán Font tras azul a Bruno. Pero antes del descanso Roberto aprovechó un rechace de un penalti y a la vuelta de este Carlo puso tierra de por medio. La selección tenía que encomendarse casi a un milagro y si casi lo consiguió fue más por corazón que por juego. Eso sí, se volcó sobre la portería francesa con Pau Bargalló como guía del abordaje. El capitán recortó y ya en el último minuto, jugándosela sin portero, empató Ferrán Font. En la segunda parte de la prórroga Roberto volvió a adelantar a Francia y Nil Roca, con un poco de suerte, a igualar. El apellido Di Benedetto estaba en todas partes. Pero fue Herman el nombre del éxito.