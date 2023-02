El Liceo claudicó ante un Barcelona que desde una defensa prácticamente insuperable fue poniendo de su lado todos los detalles que deciden los partidos de este calibre. La mayoría, con talento. Otros, con polémica. Así hasta la goleada por 6-1. Es la diferencia real que hay entre unos y otros si miras presupuesto y plantilla. Si los coruñeses la acortan es a base de milagros, y estos no se pueden hacer todos los días. Eso sí, Juan Copa no mostró ni una de las cartas que se guarda para la Copa del Rey de la próxima semana. Los verdiblancos pierden la segunda plaza en manos del Calafell, aunque a este todavía le queda el Tourmalet mientras que los coruñeses tienen un calendario final de liga más plácido para intentar asegurarse la mejor posición de partida posible de cara al play off.

BARÇA-LICEO | Mayoría de edad de Juan Copa en el Clásico Pese a la inminencia de la Copa, ninguno de los dos equipos salió especulativo. En los cinco primeros minutos, correcalles de un lado a otro de la pista. Los verdiblancos intentaban lanzamientos de larga distancia y buscaban a Manrubia para superar la presión de los azulgrana. Estos lo intentaban en el primer palo, aunque cuando de verdad hacían daño era cuando combinaban en el área, con ese entendimiento que solo dan tantos y tantos años jugando juntos y con un Pau Bargalló en un estado de forma excepcional. La primera ocasión clara la desencadenó una pérdida de Álex Rodríguez en el centro de la pista que obligó a Martí Serra a jugarse el tipo. Después un chut de Pol Manrubia dejó temblando el palo de la portería defendida por Sergi Fernández. Dicen los técnicos que este tipo de partidos se deciden en pequeños detalles. Este pudo ser uno de ellos. Porque del posible 0-1 se pasó al 1-0 cuando Marc Grau, que el año pasado era campeón de liga con los verdiblancos, remataba una asistencia medida en el segundo palo. El ex del conjunto coruñés volvería a ser protagonista del segundo en una jugada polémica. Serra desvío una bola que se fue a los cielos del Palau y, cuando bajó, Grau levantó el stick detrás de la portería por encima de la altura reglamentaria, la bola golpeó en Bruno di Benedetto y se introdujo en la portería. Otro detalle. 3-1 | El Liceo remonta al Igualada en la segunda parte El Barça estaba siendo superior, no en ataque, sino en defensa con continuos cambios de marca, ayudas e incluso rechaces de tiros que ya no llegaban ni a Sergi Fernández. Al Liceo le costaba encontrar el hueco. La entrada de Fabrizio Ciocale le dio otro aire. Nada más salir, provocó la azul de Helder Nunes. Álex Rodríguez tiró la directa y se estrelló contra el portero local hasta en tres ocasiones. Tercer detalle. Los coruñeses no afrontaron bien la superioridad y en cuanto recuperó el cuarto hombre, el Barça golpeó con el tercero, de Helder Nunes. Justo antes del descanso, Bruno di Benedetto aprovechó su envergadura para llegar a una asistencia larga de Carballeira y anotar el 3-1 que le metía de nuevo en el partido. Pero Helder Nunes finiquitó el Clásico en los primeros compases del segundo tiempo, que había arrancado con ritmo lento. Otro detalle. Ciocale desvió un pase del portugués, pero le llegó a Rodrigues, que se la devolvió a su compatriota para que este se quedara frente a Serra, que también tocó el remate pero acabó entrando en la meta. El Liceo quedó tocado. Perdió intensidad en defensa y eso es un peligro contra el Barça, que se topó con dos palos para ampliar la goleada. También tuvo una directa, por la décima falta liceísta, que Serra le detuvo a Bargalló. En ese estado, intentaban despertar los verdiblancos cuando Helder Nunes golpeó con su stick a Bruno di Benedetto en la mano dentro del área. El árbitro, delante, extendía los brazos para indicar que no había pasado nada y Marc Grau le pedía al francés que se levantase. No fue penalti. Fue azul para el del Liceo por protestar. Ahí ya acabó el duelo por más que aún quedaran doce minutos por jugar. Cada uno tenía unas cosas en mente. Amplió la cuenta el Barça con João Rodrigues e Ignacio Alabart. Falló Torres una directa. BARÇA 6 - LICEO 1 Barça: Sergi Fernández, Ignacio Alabart, Helder Nunes, Pau Bargalló y João Rodrigues —cinco inicial—. Sergi Panadero, Marc Grau, Joan Pascual y Joan_Ruano. Deportivo Liceo: Martí_Serra, César Carballeira, Álex Rodríguez, Pol Manrubia y David Torres —cinco inicial—. Bruno di Benedetto, Sito Ricart, Arnau Canal y Fabrizio Ciocale. Goles: 1-0, m.11: Marc Grau. 2-0, m.14: Bruno di Benedetto, en propia puerta. 3-0, m.22: Helder Nunes. 3-1,m.24: Bruno di Benedetto. 4-1, m.31: Helder Nunes. 5-1, m.41: João Rodrigues. 6-1, m.49: Ignacio Alabart. Árbitros: Cantos y Pérez. Mostraron azul a Helder Nunes y Bruno di Benedetto. Cancha: Palau Blaugrana.