BARÇA-LICEO | Mayoría de edad de Juan Copa en el Clásico

“Claro que aún tengo mariposas en el estómago ante partidos como este, da igual que sea el primero o el 18. En realidad, las tengo para todos. El día que no las tenga... lo mejor que puedo hacer es marcharme. Pero no, aún tengo las mariposas y la energía intactas”, responde Juan Copa, al otro lado del teléfono, en su día libre antes de ponerse en modo Clásico y solo pensar en el Barça, al que el Liceo visita el domingo el Palau Blaugrana (12.00 horas), aunque durante los treinta minutos que dura la conversación no dice ni una vez el nombre del equipo azulgrana y habla del “rival del domingo”. Cosas de entrenadores. Y el coruñés está en su mejor momento como técnico. No solo porque llega a su partido contra el Barcelona número 18 —“y eso significan muchas finales”, matiza— prácticamente igualado entre resultados negativos (nueve derrotas) y positivos (seis victorias y dos empates), sino porque desde el banquillo es una de las referencias del hockey sobre patines mundial. Este curso, después de llevar a los verdiblancos a su octavo título de liga en el anterior, el reto era mayúsculo con siete cambios en la plantilla. “Al contrario que a nuestro rival, nadie nos puede exigir títulos”, dice, “solo competir”. Y eso es lo que están haciendo. Con opciones de clasificación para la final a ocho en Europa, defiende la segunda plaza en liga y la semana que viene busca la Copa del Rey.